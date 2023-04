Pallanuoto femminile, le etnee all'andata vinsero 10-8 in Veneto

Match point in casa per l’Ekipe Orizzonte. La squadra allenata da Martina Miceli ospita a Nesima la Plebiscito Padova per il match di ritorno delle semifinali scudetto di pallanuoto femminile. Gara 2 delle semifinali si gioca sabato 29 aprile alle 16.30 a Nesima, vero e proprio “santuario” della formazione etnea che all’andata espugnato la piscina veneta per 10-8 grazie anche alle prodezze di Dafne Bettini che andò a segno 5 volte.

L’ingresso alla piscina sarà gratuito, ma il club catanese consiglia a tutti gli spettatori arrivare già alle 16.

Le rossazzurre quindi conducono la serie per 1-0. Manca una vittoria per staccare il pass di accesso alla finale tricolore. Sarebbe la sesta consecutiva per il sette siciliano che potrebbe ambire al quarto scudetto di fila.

Palmieri “Abbiamo già accantonato gara 1”

Ma prima di ogni altro calcolo c’è il ritorno di questa semifinale. L’intento della squadra di Martina Miceli è però quello di pensare solo al match, senza adagiarsi sul successo conquistato quasi 48 ore fa, come sottolinea alla vigilia il capitano dell’Ekipe Orizzonte, Valeria Palmieri.

“Abbiamo già accantonato gara 1 – dice – perché durante i play off è fondamentale giocare partita per partita, sia quando vinci sia quando perdi. Quella di domani sarà sicuramente una sfida tosta. Ci conosciamo bene, entrambe le squadre, e vincerà chi sbaglierà meno. Dovremo cercare di mantenere la lucidità dal primo all’ultimo minuto, anche perché vincere sarà importante per evitare di fare un’altra partita di semifinale. Aspettiamo i nostri tifosi numerosi sugli spalti per sostenerci e speriamo di vedere la piscina di Nesima piena. Per noi anche questo sarà davvero importantissimo”.

Diretta streaming su sito della Federnuoto

Il match tra Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova sarà trasmesso in diretta streaming su federnuoto.it. Alle 18.30 di sabato 29 aprile si gioca l’altra semifinale tra Trieste e Sis Roma. Le capitoline sono in vantaggio nella serie avendo vinto all’andata per 12-7. Anche la Roma, quindi, è ad un passo dall’accesso alla finalissima.

Like this: Like Loading...