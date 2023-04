Pallanuoto femminile, le siciliane vincono la semifinale di andata 8-10

Vittoria in trasferta e finale tricolore prenotata. L’Ekipe Orizzonte espugna Padova e batte la Plebicito per 10-8 in gara 1 delle semifinali scudetto del campionato di pallanuoto femminile. Protagonista assoluta Dafne Bettini a segno cinque volte ed Mvp (miglior giocatrice) della sfida grazie anche alla sicurezza espressa in acqua ed alla sua maturità ad appena 20 anni.

Il match di ritorno si giocherà sabato 29 aprile alle 16.30 alla piscina di Nesima di Catania, eventuale gara 3 si disputerà invece mercoledì 3 maggio a Padova. La vincente affronterà chi passerà il turno tra Sis Roma e Trieste. Le capitoline hanno superato le giuliane per 12-7 nel match di andata.

Partenza devastante dell’Ekipe Orizzonte

Nel revival di quella che è stata la finale tricolore delle ultime quattro di cinque stagioni (con due vittorie per parte), le rossazzurre hanno una partenza decisamente migliore.

Devastante nella prima frazione chiusa 4-1 grazie alle reti di Williams, Bettini e Marletta. Ancora Bettini protagonista con altre due marcature nel secondo parziale e con la rete di capitan Palmieri le siciliane vanno al riposo lungo sul 7-3.

Controllo per l’Ekipe Orizzonte nella seconda metà

Padrone di casa ci provano: Queirolo segna ma Barzon si fa parare un rigore da Aurora Condorelli. Ne approfitta Catania che va a segno con Marletta ed ancora con Bettini. Valyi accorcia.

Nell’ultimo quarto Barzon trova il gol, poi Williams sfrutta una superiorità numerica. Valyi segna su rigore per Padova e Barzon firma il -2 ma ormai è troppo tardi e le siciliane gestiscono facilmente.

Padova ha provato a reagire ma complessivamente tanti in errori in superiorità (3/10) soprattutto nei momenti cruciali dove anche il portiere Condorelli è stata decisiva parando un rigore alla numero 2 biancorossa. In questa stagione le catanesi hanno già vinto contro le venete la Coppa Italia per 9-7 ad Ostia ed in Champions League proprio a Padova nel girone eliminatorio della massima competizione continentale che ha visto il sette allenato da Martina Miceli chiudere, non senza rammarico, al terzo posto nella Final Four di Sabadell.

Plebiscito Padova – Ekipe Orizzonte, il tabellino

Plebiscito Padova – Ekipe Orizzonte 8-10

Parziali: 1-4; 2-3; 2-2; 3-1

Plebiscito Padova: L. Teani, L. Barzon 3, V. Valyi 3, G. Citino, E. Queirolo 1, A. Casson, A. Millo, S. Dario, H. Mckelvey, C. Meggiato 1, S. Centanni, Cassarà, C. Giacon. Allenatore: Posterivo.

L’Ekipe Orizzonte: L. Celona, B. Halligan, C. Grasso, G. Viacava, V. Gant, D. Bettini 5, V. Palmieri 1, C. Marletta 2, G. Gagliardi, A. Williams 2, M. Leone, A. Longo, G. Condorelli. Allenatore: Miceli.

Arbitri: Peris e Ferrari

Note. Spettatori 300 circa. Match in ritardo di 10′ per problemi al fissaggio della porta. Condorelli in porta per Catania. Ammonito Posterivo (allenatore Padova) nel secondo tempo. Condorelli ha parato un rigore a Barzon a 1.14 nel terzo tempo sul 4-7. Dario (P) e Palmieri (C) uscite per limite di falli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Padova 3/10 +2 rigori, Catania 4/13.