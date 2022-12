Pallamano maschile serie A Gold, Reale "Ko da analizzare"

Trasferta amara per l’Albatro che perde a Carpi 32-28 l’ultima sfida del 2022 nella seconda giornata del campionato di serie A Gold di pallamano maschile. Un ko sostanzialmente indolore visto che i siracusani rimangono in nona posizione con 13 punti dopo 15 partite mentre il Carpi sale a quota 5 col suo secondo successo stagionale.

Albatro avanti per tre quarti di partita, poi blackout

La partita della Teamnetwork Albatro finisce al 48°. Siracusani in vantaggio di 5 reti (23-28) e Carpi in chiaro affanno dopo il buon inizio dei blu arancio nella ripresa. Quindi l’imprevedibile con il sette di Serafini capace di un parziale a proprio favore di 9 a 0.

Siracusani che non riescono più a reagire fermati anche, in più occasioni, da una difesa avversaria che sembra ringalluzzita gol dopo gol. Il Carpi diventa più aggressivo nelle marcature e, in qualche caso, questo atteggiamento viene graziato dalla coppia arbitrale. A 3 minuti dalla sirena, infine. il sorpasso.

Teamnetwork Albatro che non riesce più segnare nonostante i tentativi continui in avanti. Tiri che si infrangono sul muro difensivo di casa e qualche infrazione di troppo che concede respiro e linfa agli uomini di casa.

Reale “Sconfitta da analizzare”

“Una sconfitta da analizzare – commenta al termine coach Fabio Reale – I ragazzi hanno retto bene per tre quarti poi, insieme ai nostri sbagli, abbiamo sicuramente pagato la difesa più aggressiva del Carpi e anche il metro di giudizio degli arbitri, in qualche occasione, ci ha innervositi un po’”.

Carpi – Albatro, il tabellino, non bastano 8 reti di Gorela

Carpi – Teamnetwork Albatro 32-28

Parziale: 17-18

Carpi: S. Serafin 3, Kasa 10, Coppola, Nocelli 1, Gollini, Ben Hadj Alì, Carabulea 1, Sortino 4, Dalolio 3, Ceccarini 5, Soria 5, Cascone, Haj Frej Samah, Haj Frej Selmi, Jurina. Allenatore Davide Serafini.

Teamnetwork Albatro: Bianchi 4, Burgio, Bobicic 3, Cuzzupè, D. Glicic 6, M. Glicic, D’Alberti, Gorela 8, Mantisi, Martelli, Murga, Mincella, Ricciardo, Souto Cueto 4, Vinci 3, Zungri. Allenatore Fabio Reale.

I risultati della seconda di ritorno

Banca Popolare Fondi – Raimond Sassari 27-31

Conversano – Cassano Magnago 23-20

Campus Italia – Pressano 17-30

Secchia Rubiera – Brixen 21-31

Alperia Merano – Sidea Group Fasano 33-30

Carpi – Teamnetwork Albatro 32-28

Romagna – Bolzano 22-34

Classifica, Albatro nono

La classifica aggiornata: Brixen 29 punti; Conversano 23; Apleria Merano 22; Sidea Group Fasano 21; Bolzano 20; Pressano* 18; Raimond Sassari 17; Cassano Magnago* e Teamnetwork Albatro 13; Banca Popolare Fondi 10; Carpi e Campus Italia 5; Secchia Rubiera** 3 (5 punti di penalizzazione); Romagna 2.

In A2, Giovinetto ed Enna vincono i derby

Nel girone C della serie A2, Giovinetto Marsala e Orlando Haenna hanno vinto i rispettivi derby ai danni di Darwin Technologies Mascalucia e Pallamano Ragusa. Marsalesi secondi dietro alla corazzata Genea Lanzara che continua il suo percorso a punteggio pieno vincendo a Siracusa 34-26.

Il Giovinetto – Darwin Technologies Mascalucia 37-22

Orlando Haenna – Keyjey Pallamano Ragusa 36-30

Aretusa – Genea Lanzara 26-34

Ha riposato il Cus Palermo.

Classifica

Questa, infine, la classifica del girone C. Genea Lanzara 18 punti; Cus Palermo 11; Il Giovinetto 10; Orlando Haenna 9; Darwin Technologies Mascalucia 7; Aretusa 5; Keyjey Pallamano Ragusa 0.