Pallamano maschile serie A Gold

Trasferta emiliana per la Teamnetwork Albatro. Ultima partita del 2022 per la formazione allenata da Fabio Reale che domani, a partire dalle 18, affronterà in trasferta il Carpi per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie A Gold di pallamano maschile.

L’incontro, che sarà arbitrato da Di Domenico e Fornasier, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma di Elevensports.

Il sette arancioblu è alla ricerca di punti buoni per risalire in classifica. I siciliani sono noni a quota 13, gli stessi del Cassano Magnago, e sono reduci dal successo casalingo sul Campus Italia per 30-21.

All’andata finì 29 a 24 per i siracusani con ospiti mai domi e pronti a giocarsi la partita fino alla fine.

Reale “Carpi ottima squadra, daremo il massimo”

“La squadra è consapevole dell’importanza di questi due punti – conferma coach Reale – una vittoria ci consentirebbe di confermarci e presentarci alla ripresa con un buon bottino da gestire. Il Carpi è squadra sicuramente ostica. Composta da italiani è molto affiatata e non si risparmia sicuramente in campo. Dovremo dare il massimo ed evitare cali di tensione”.

Il programma della seconda di ritorno

Questo è il palinsesto della seconda giornata di ritorno del campionato di serie A Gold.

Banca Popolare Fondi – Raimond Sassari

Conversano – Cassano Magnago

Campus Italia – Pressano

Secchia Rubiera – Brixen

Aperia Merano – Sidea Group Fasano

Carpi – Teamnetwork Albatro

Romagna – Bolzano

Classifica, Albatro nono

La classifica alla vigilia della seconda di ritorno è la seguente: Brixen 27 punti; Conversano e Sidea Group Fasano 21; Alperia Merano 20; Bolzano 18; Pressano 16; Raimond Sassari 15; Cassano Magnago e Teamnetwork Albatro 13; Banca Popolare Fondi 10; Campus Italia 5; Secchia Rubiera e Carpi 3; Romagna 2.

In A2 maschile, riposa il Cus

Nel weekend si gioca anche la terza giornata di ritorno del girone C del campionato di serie A2 maschile. La vicecapolista Cus Palermo riposa e quindi rimarrà a quota 11 dopo aver battuto nel turno precedente l’Aretusa 37-30.

Il programma prevede tre sfide tra domani e domenica. Domani si giocheranno due derby siciliani: Il Giovinetto – Darwin Technologies Mascalucia alle 17 a Marsala ed Orlando Haenna – Keyjey Pallamano Ragusa alle 18.30 ad Enna.

Domenica 18 dicembre, con fischio di inizio alle 17.30, l’Aretusa ospiterà la capolista Genea Lanzara a caccia della nona vittoria in nove partite disputate.