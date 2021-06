Venerdì 11 giugno l'esordio degli Azzurri

Venerdì 11 giugno, a Roma, alle 21, ci sarà l’esordio agli Europei della Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini con la Turchia.

Tutte e 51 le partite di Euro 2020, il primo campionato europeo itinerante della atoria, saranno trasmesse da Sky Sport.

La Rai, invece, in chiaro, trasmetterà 27 delle 51 partite in programma, compresi tutte le partite in cui saranno impegnati gli Azzurri.

Sia Sky che la Rai daranno la possibilità agli appassionati di calcio di seguire le partite in alta definizione.

Sky, infatti, offirà agli utenti abilitati la visione in ultra HD HDR dei match, mentre la Rai trasmetterà le partità in 4K sul canale dedicato Rai 4K, disponibile via satellite al numero 210 della piattaforma Tivùsat.

IL CALENDARIO DELLE PARTITE DEL PRIMO TURNO

PRIMA GIORNATA

11 giugno: Turchia – Italia (21).

12 giugno: Galles – Svizzera (15), Danimarca – Finlandia (18), Belgio – Russia (21).

13 giugno: Inghilterra – Croazia (15), Austria – Macedonia del Nord (18), Olanda – Ucraina (21).

14 giugno: Scozia – Repubblica Ceca (15), Polonia – Slovacchia (18), Spagna – Svezia (21).

15 giugno: Ungheria – Portogallo (18), Francia – Germania (21).

SECONDA GIORNATA

16 giugno: Finlandia – Russia (15), Turchia – Galles (18), Italia – Svizzera (21).

17 giugno: Ucraina – Macedonia del Nord (15), Danimarca – Belgio (18), Olanda – Austria (21).

18 giugno: Svezia – Slovacchia (15), Croazia – Repubblica Ceca (18), Inghilterra – Scozia (21).

19 giugno: Ungheria – Francia (15), Portogallo – Germania (18), Spagna – Polonia (21).

TERZA GIORNATA

20 giugno: Italia – Galles (18), Svizzera – Turchia (18).

21 giugno: Uraina – Austria (18), Macedonia del Nord – Olanda (18), Russia – Danimarca (21), Finlandia – Belgio (21).

22 giugno: Croazia – Scozia (21), Repubblica Ceca – Inghitrra (21).

23 giugno: Svezia – Polonia (18), Slovacchia – Spagna (18), Portogallo – Francia (21), Germania – Ungheria (21).

Gli ottavi di finale si disputeranno dal 26 al 29 giugno, con partite alle 18 e alle 21.

I quarti di finale dal 2 al 3 luglio, con partite alle 18 e alle 21.

Le semifinali il 6 e il 7 luglio alle 21.

La finale l’11 luglio alle 21.