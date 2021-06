Le parole di CR7 su Instagram

Cristiano Ronaldo non ha (naturalmente) preso bene l’eliminazione da Euro 2020 dopo che il Portogallo ha perso uno a zero con il Belgio di Lukaku negli ottavi di finale.

La Nazionale portoghese era indicata come una delle favorite per la vittoria nella competizione e, tra l’altro, era la campionessa in carica.

Ronaldo era visibilmente affranto e angosciato al fischio finale di domenica scorsa ed è stato fotografato mentre lanciava a terra la fascia di capitano per la rabbia. Il 36enne ha impiegato queste ultime ore per calmarsi dopo aver perso le staffe e riflettere su quanto successo all’Europeo.

«Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo e abbiamo lasciato la competizione pima di quanto volessimo», ha scritto CR7 su Instagram.

«Ma siamo orgogliosi del nostro percorso, abbiamo dato tutto per rinnovare il titolo di Campioni d’Europa e questo gruppo ha dimostrato di poter dare ancora tanta gioia ai portoghesi», ha proseguito.

«I nostri tifosi sono stati instancabili nel supportare la squadra dall’inizio alla fine», ha continuato la stella della Juventus. E ancora: «Abbiamo corso e combattuto per loro, per essere all’altezza della fiducia che riponevano in noi».

«Non è stato possibile arrivare dove tutti volevamo ma questo è il nostro sincero e profondo ringraziamento».

«Congratulazioni al Belgio e in bocca al lupo a tutte le squadre che sono rimaste nella competizione. Quanto a noi, torneremo più forti. Forza Portogallo!», ha concluso Ronaldo.

Ora per CR7 si apre un mese bollente dal punto di vista del suo futuro: resterà a Torino o si trasferirà al Paris Saint Germain?