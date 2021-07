La raccolta firme su Change.org

I tifosi inglesi non vogliono ancora arrendersi dopo la sconfitta di domenica scorsa della propria nazionale nella finale di Euro 2020 con l’Italia a Wembley.

E, seppur senza alcun valore, qualcuno ha creato e diffuso una petizione online per ripetere la partita, basandosi sul fallo di Giorgio Chiellini su Bukayao Saka, per cui è stato ‘solo’ ammonito. Gli inglesi, infatti, ritengono che la sanzione giusta sarebbe stata l’espulsione del difensore, sostenendo che l’arbitro Bjorn Kuipers, olandese, sia stato «di parte».

L’episodio è avvenuto negli ultimi secondi del secondo tempo quando Saka ha avuto la meglio sul calciatore della Juventus che, vedendosi superato, ha fermato in maniera vistosa l’avversario inglese. Il 36enne è stato ammonito. Una punzione troppo blanda secondo i tifosi di Sua Maestà che avrebbero voluto il rosso, determinando così uno svantaggio non di poco conto nei due tempi supplementari.

La petizione online è stata creata su Change.org da tale Sharon Guilmen e ha raccolto, fino a ora, 104mila firme sulle 150mila richieste.

«La partita dell’11/07/2021 non è stata affatto leale – si legge nel testo della raccolta firme – L’Italia ha ricevuto solo un cartellino giallo per aver trascinato i giocatori inglesi come se fossero ‘schiavi’. L’Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il suo gioco e la rivincita dovrebbe avvenire con un arbitro non di parte. Questo non è stato affatto giusto».

Vabbè…