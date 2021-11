Esordio con l’Ethnikos Pireo

Nel girone D, etnee giocheranno poi con l’Olympia Kosice, il Pacense e il Sabadell

L’Ekipe Orizzonte Catania è pronta per il primo appuntamento internazionale della stagione. Le etnee sono in Portogallo per affrontare il girone eliminatorio della Euro League, ovvero la Coppa dei Campioni di pallanuoto femminile.

Comincia, dunque, l’assalto al massimo trofeo continentale che il sodalizio etneo ha vinto 8 volte nella sua storia e tre volte (2004, 2005 e 2006) consecutivamente ma che non alza dalla stagione 2007-08. Siciliane arrivano a questo appuntamento con un gruppo nuovo e da rodare che in campionato è partito a corrente alternata con due vittorie in casa (nette) e due sconfitte di misura con Roma e Padova. Una formazione sicuramente in crescita che nella manifestazione continentale avrà sicuramente un banco di prova importante.

Il sette catanese, campione d’Italia, esordirà in Euro League domani sera, giovedì 18 novembre alle 21.30, ad Oporto contro le greche dell’Ethnikos Pireo.

Il calendario prevede anche la sfida di venerdì 19 alle 13 con le slovacche dell’Olympia Kosice, mentre sabato 20 alle 20 le rossazzurre affronteranno le padrone di casa del Pacense.

Il palinsesto del girone D si chiuderà domenica, con il match tra l’Ekipe Orizzonte e le spagnole del Sabadell in programma alle 13. Le prime tre del girone eliminatorio si qualificheranno al turno successivo di Coppa Campioni.

Dopo la lunga giornata di viaggio, il capitano dell’Ekipe Orizzonte ha presentato il prossimo impegno pochi minuti dopo essere atterrata nella città lusitana con le compagne: “Domani inizia il nostro nuovo cammino in Europa – ha detto Valeria Palmieri –. Per alcune di noi sarà la prima volta e sarà certamente molto emozionante, ma dobbiamo farci trovare pronte, anche perché affronteremo squadre di alto livello e non possiamo permetterci passi falsi per via della qualificazione al turno successivo. Penseremo partita dopo partita, cercando di crescere ogni giorno di più. Faremo di tutto per goderci questa esperienza il più possibile, divertendoci e facendo divertire. Quindi, in bocca al lupo a noi!”.