Le campionesse d’Italia cedono nella fase centrale del match

Campionesse d’Italia in formazione rimaneggiata sconfitte dalla Sis

Orizzonte avanti nella prima frazione, poi giallorosse in controllo

Tanto gioco e due rigori falliti, capitan Palmieri “Soddisfatte della prestazione”

Roma amara per le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte Catania che cadono al cospetto della Sis per 13-9 nel match della seconda giornata del massimo campionato nazionale femminile di pallanuoto.

Rossazzurre, dunque, ferme a quota 3 in classifica per effetto del netto successo all’esordio in campionato col Milano per 20-8.

Alla piscina federale di Ostia, le capitoline hanno sfruttato il fattore campo con l’Orizzonte – in formazione rimaneggiata per via di numerose assenze – che era passato avanti poco dopo l’inizio del primo tempo, chiuso sul 2-2 dalle due squadre.

Sis Roma avanti nella seconda e terza frazione

La Sis Roma si è poi aggiudicata sia il secondo che il terzo parziale, rispettivamente per 5-2 e 4-3, mentre la quarta frazione si è chiusa ancora sul 2-2. Dafne Bettini, Claudia Marletta e Giulia Emmolo sono state le migliori marcatrici tra le rossazzurre con due gol a testa, mentre Bronte Halligan, Veronica Gant e Valeria Palmieri sono andate a segno una volta ciascuno.

Palmieri “Abbiamo creato tanto, soddisfatte della prestazione”

Al fischio finale, è arrivato il bilancio del capitano dell’Ekipe Orizzonte: “Siamo abbastanza soddisfatte della nostra prestazione – ha detto Valeria Palmieri – considerando soprattutto che avevamo delle assenze molto pesanti. Malgrado questo, credo però che oggi siamo state comunque capaci di creare tanto gioco. Sicuramente dobbiamo ancora sistemare diverse cose, ma penso sia giusto sbagliare adesso per poi migliorare tutto nel tempo”

“Nostro gruppo e totalmente nuovo”

Il capitano continua la sua analisi post-gara: “Il nostro è un gruppo totalmente nuovo e pieno di atlete giovani e non abbiamo avuto l’opportunità di stare molto insieme nella fase precedente al campionato, anche per via del Mondiale Under 20. Sappiamo però cosa abbiamo sbagliato oggi e dove dobbiamo migliorare in futuro e questo credo sia importante. Abbiamo sbagliato due rigori e abbiamo subìto due goal dal centro che non si devono prendere. Ci sono tanti aspetti su cui concentrarci per fare meglio, ma avremo modo e tempo per farlo”.

Il tabellino, Orizzonte cede nella parte centrale

Sis Roma-Ekipe Orizzonte 13-9

Parziali: 2-2; 5-2; 4-3; 2-2

Sis Roma: Eichelberger, Cocchiere, Galardi 2, Avegno 1, Giustini 2, Ranalli 5, Picozzi, Tabani 2, Nardini, Di Claudio, Storai 1, Carosi, Brandimarte. Allenatore: Capanna.

Ekipe Orizzonte: Condorelli, Halligan 1, Spampinato, Giuffrida, Gant 1, Bettini 2, Palmieri 1, Marletta 2, Emmolo 2, Vukovic, Longo, Leone, Santapaola. Allenatore: Miceli.

Arbitri: Calabrò e D. Bianco

Note: Uscite per limite di falli Gant (O) e Di Claudio nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Sis Roma 2/7 + un rigore e Orizzonte 5/9 + 2 rigori. Eichelberger (S) para un rigore a Marletta a 3’58 del secondo tempo. Halligan fallisce un rigore (palo) a 7’36 del terzo tempo.

Foto: Mfsport.net