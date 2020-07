L'indiscrezione di Gianluca di Marzio

Dopo alcuni giorni in cui si è parlato con insistenza di Fabio Caserta come prossimo allenatore del Palermo in Serie C, ecco che circola ora un nuovo nome.

Si tratta di Fabio Pecchia e l’indiscrezione proviene dal sito di Gianluca di Marzio.

Fabio Pecchia ha appena vinto la Coppa Italia di Serie C con la Juventus Under 23 e già sa che sarà sostituito da Andrea Pirlo nella prossima stagione.

Secondo Di Marzio, quello del 46enne di Formia «piace alla dirigenza del Palermo, tanto che potrebbe passare in cima alla lista di Sagramola e Castagnini superando Fabio Caserta».

Tra l’altro, l’attuale allenatore della Juve Stabia, in lotta per la permanenza in Serie B, in una conferenza stampa ha smentito di avere avuto contatti con altre squadre.

Tornado a Pecchia, come allenatore, è stato vice nel Foggia, nel Napoli, nel Real Madrid e nel Newcastle. Poi si è seduto anche sulle panchine del Verona (2016 – 2018) e dell’Avispa Fukuoka, squadra giappponese.