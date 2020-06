Palermo in Serie C, in pole position c’è Fabio Caserta per la panchina rosanero

20/06/2020

A Gold 78 l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha annunciato che l’allenatore per la Serie C è stato scelto ma il suo nome potrà essere comunicato solo quando terminerà la sua esperienza nella panchina attuale (a meno che il club attuale non lo dica anzitempo).

Alla luce di ciò, pare che la lista dei papabili sia scesa a tre: Fabio Caserta, Roberto Boscaglia e Vincenzo Italiano.

In ordine di probabilità, al primo posto c’è senza dubbio Fabio Caserta, attuale tecnico della Juve Stabia, in Serie B. L’ex giocatore del Palermo (2007 – 2008, 26 presenze e un goal) è approdato alla squadra campana nella stagione 2016 – 2017 come allenatore in seconda di Gaetano Fontana. Poi, nel luglio 2017 è stato ufficializzato come nuovo allenatore insieme a un altro ex rosanero, Ciro Ferrara. Caserta ha raggiunto la promozione in Serie B nella stagione 2018 – 20199 e, classifica alla mano, la salvezza non è lontana. Caserta ha ancora un anno di contratto con la Juve Stabia.

Poi c’è Roberto Boscaglia, attuale tecnico della Virtus Entella, sempre in Serie B, in gara per un posto per i PlayOff. Boscaglia è di Gela e ha allenato il Trapani dal 2009 al 2015. Ma si è seduto anche sulle panchine di Brescia e Novara. Ha un contratto fino al 2021 con la squadra ligure e difficilmente potrebbe scegliere di scendere di categoria.

Infine, c’è Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Spezia e sotto contratto fino al 2021. La squadra ligure in Serie B sta andando molto bene ed è in lotta per la promozione diretta. Italiano ha allenato anche il Trapani nella scorsa stagione, centrando la promozione in cadetteria ai Playoff, sconfiggendo in finale il Piacenza. Tra i tre, pare che in pole position sia Caserta.