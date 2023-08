L'annuncio dovrebbe arrivare a breve

Federico Di Francesco al Palermo. Mancherebbe solo l’ufficialità. Da ambienti vicini al club giallorosso si parla anche delle cifre dell’operazione che dovrebbe essere vicina ad 1.3 milioni di euro. Le parti avrebbero trovato l’accordo su questa cifra intermedia dato che il Lecce aveva chiesto 1.5 milioni e il sodalizio siciliano aveva risposto con 1 milione.

L’esterno offensivo, dunque, dopo una stagione nel Salento è pronto per cambiare maglia e vestire quella rosanero. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio.

Di Francesco nella passata stagione aveva siglato 2 gol e 2 assist in 36 partite di cui 23 da titolare, mentre ha aperto alla grande questa annata calcistica segnando la rete decisiva per il successo casalingo contro la Lazio alla prima giornata.

Ad ogni modo, non era un titolare nelle gerarchie di mister D’Aversa, che ha sempre schierato titolare Banda, autore di 2 assist nel match contro la Fiorentina all’Artemio Franchi concluso con un importante 2-2 per i pugliesi.

Nei giorni scorsi sono arrivati Henderson e Lund

Il calciomercato del Palermo ha avuto un paio di fiammate importanti negli ultimi giorni. La settimana scorsa è stato ufficializzato Kristoffer Lund, terzino sinistro danese che ha giocato fino a pochi giorni fa nella massima serie svedese con l’Hacken con il quale ha vinto una Coppa nazionale e lo scudetto. Poi è arrivato anche Liam Henderson, centrocampista scozzese scuola Celtic dell’Empoli già da diverse stagioni in Italia.

E non è escluso che il club di viale del Fante non riservi un’ultima sorpresa visto che potrebbe servire un altro terzino dopo l’infortunio di Buttaro che lo terrà fuori per un mese. Non si tratta di uno stop lungo ma col solo Mateju sulla corsia di destra potrebbe essere un rischio non avere un uomo di ruolo in quella zona nevralgica del campo. Corini e la società stanno valutando il da farsi anche se mancano pochissimi giorni alla fine del calciomercato prevista per l’1 settembre alle 20.