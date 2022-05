Serie C, play off, i Leoni del Garda “Abbiamo ricevuto affetto”

Il campo ha dato il suo verdetto: con due vittorie (3-0 all’andata ed 1-0 al ritorno) il Palermo ha meritatamente guadagnato la finale dei play off per la serie B che disputerà col Padova. Ma la Feralpisalò si è fatta valere, oltre che come valida e leale avversaria, come una società attenta ai valori sportivi e sociali.

Se l’11 di Vecchi è stato comunque intenso in campo, il club lombardo si è dimostrato un gigante nel sapere trasmettere emozioni.

La società verdeblu, sui social, ha ringraziato il Palermo, i suoi tifosi ed i palermitani per l’accoglienza riservata. Una prova di sensibilità non indifferente che ha riscontrato il favore dei supporter del Palermo: alcuni hanno chiesto anche un gemellaggio.

Il messaggio sui social della Feralpisalò

“Da Palermo torniamo con il cuore pieno. Di tante emozioni, idee, voglia di dare e fare. Di orgoglio, per aver giocato in uno stadio incredibile. Di responsabilità, per aver proposto un’iniziativa con un messaggio forte e trasversale. Di gioia, per aver ricevuto affetto, attenzioni, condivisione valoriale. Anche da parte del primo cittadino, Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo. Di rammarico. Perché è stata la città sipario ad una stagione, per noi, da record”.

E conclude: “Rimarranno per sempre dentro di noi la mattinata a Capaci, il vento e i colori del mare, le arancine per il nostro Leo, l’applauso all’ingresso in campo, i saluti nel post partita, i nostri tifosi con le sciarpe rosanero e quelle verdeblù al collo dei palermitani. Una fine che, in realtà, sarà motore per una nuova ripartenza”.

I sei tifosi al Barbera

Nel catino del Barbera che ha visto la presenza di oltre 35.000 tifosi come se fosse una partita di serie A, sei tifosi della Feralpisalò si sono sobbarcati il lunghissimo viaggio per essere presenti. Sono stati fatti accomodare in tribuna.

“Per noi è una trasferta storica – hanno detto prima di entrare allo stadio – è vero che per noi è finita la stagione ma era troppo importante essere qui nonostante lo 0-3 subito in casa”.

Feralpisalò nel pre-partita con la maglia ricordo per Falcone e Borsellino

Nel riscaldamento prima del match di ritorno che si è giocato al Barbera, la Feralpisalò ha indossato una maglia commemorativa raffigurante la famosa foto che ritraeva i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un ricordo nl trentennale delle stragi del 1992.

In mattinata, il club lombardo ha visitato il Giardino della Memoria dove è stato presente anche il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli che poi è stato anche allo stadio.

Questo il post Instagram del club lombardo. “Una speciale maglia pre match in memoria della #stragedicapaci. Sarà indossata stasera dai #LeonidelGarda allo stadio Barbera per mandare un messaggio di legalità, di unione nella lotta alla mafia, da Nord a Sud. Questa mattina il club, guidato dal presidente Giuseppe Pasini e affiancato dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha visitato il Giardino della Memoria, a Capaci. Rendendo omaggio alle vittime e alle famiglie: 30 anni da ricordare per sempre. Grazie, Palermo F.C. per il sostegno. Dopo il fischio d’inizio parlerà il campo. Ma siamo convinti di aver scritto la storia: mai infatti, prima di oggi, due squadre erano riuscite a vincere la stessa partita”.

La Feralpisalò e Capaci

Ancora prima, alla vigilia del 23 maggio, nel trentennale della strage di Capaci che costò la vita al giudice Giovanni Falcone, a sua moglie Francesca Morvillo (anche lei magistrato) ed agli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, il club lombardo aveva pubblicato un post su Facebook. Una pausa di riflessione dedicata a Capaci.

“Capaci di andare oltre al dualismo sul campo. Capaci di credere fortemente nella legalità. Capaci di inviare un abbraccio a Palermo, alla Sicilia, all’Italia intera. Oggi, trent’anni anni fa. Una ferita che non deve guarire. Per ricordare la strage di Capaci e la morte del giudice Giovanni Falcone”.

Non è mancata la risposta di ringraziamento del club rosanero: “Capaci di considerarci tutti italiani, tutti umani, tutti dalla stessa parte. Grazie”.

I Leoni del Garda e le arancine

Che la Feralpisalò fosse attenta sui social lo si era visto fin da subito. Già prima della partita di andata quando pubblicò sul proprio canale Instagram un simpatico messaggio rivolto al Palermo. “Ciao palermofficial, vi aspetto mercoledì! È ben accetta qualche arancina”. Un bel modo per stemperare la tensione.