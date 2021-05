Festa di compleanno di Lukaku in hotel, pioggia di multe

Pallanuoto, Telimar ospita il Brescia in gara 1 semifinale scudetto

Il Telimar è pronto per la storica avventura nei play off scudetto di pallanuoto maschile. Dopo il terzo posto in Coppa Italia, il sette allenato da Marco Baldineti ospiterà domani alle 17 il Brescia (arbitri Paoletti e Gomez) alla piscina Olimpica di viale del Fante per la gara 1 delle semifinali...