Serie C, ecco i prezzi e le modalità

Si avvicina sempre più l’esordio in campionato del Catania che dopo il trionfale cammino della scorsa stagione in serie D torna tra i professionisti in serie C. Il club etneo ha presentato la campagna abbonamenti 2023-2024 intitolata Figli del Vulcano mentre il campionato, ricordiamo, scatta il 3 settembre con la sfida interna al Crotone.

E da oggi, martedì 22 agosto, a partire dalle 9 è possibile sottoscrivere l’abbonamento. La data di chiusura, invece, sarà comunicata nel corso del mese di settembre. Lo scorso anno gli appassionati che sottoscrissero la tessera furono 11.427, record per la quarta serie.

L’abbonamento comprende le 19 gare interne del Catania Fc nel girone C del campionato Serie C 2023-2024. Un torneo, quello di terza serie, molto competitivo e storicamente duro con formazioni esperte e di qualità, dal Crotone (primo avversario della squadra allenata da Luca Tabbiani, al Foggia, dall’Avellino al Benevento per non dimenticare il Messina con il quale disputerà i derby siciliani alle 17ma giornata prevista per 10 dicembre (con ritorno il 14 aprile). Il club rossazzurro ha cambiato diversi giocatori.

Potrà essere sottoscritto online dagli utenti del sito ticketone.it, ai botteghini dello stadio e presso i punti vendita della rete TicketOne, dopo aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali e in particolare di quelle riferite al regolamento d’uso dell’impianto ed agli obblighi da osservare durante la permanenza nello stesso.

Necessaria la card We Catania

La card We Catania è necessaria per la sottoscrizione dell’abbonamento e può essere acquistata esclusivamente online, sul sito www.ticketone.it. Le card rilasciate nella passata stagione sono valide. Sarà possibile optare per la spedizione a domicilio della card oppure per il ritiro “presso il luogo dell’evento”, cioè ai botteghini dello stadio Angelo Massimino in piazza Spedini. Dopo la sottoscrizione della card, sarà emesso un pdf con un codice numerico che permetterà di procedere all’acquisto dell’abbonamento.

Prezzi speciali per gli abbonati 2022-2023

Gli abbonati alla stagione sportiva 2022-2023 potranno acquistare l’abbonamento 2023-2024 usufruendo di prezzi scontati, sia per l’intero sia per il ridotto.

Abbonamento under 12 in tutti i settori

Catania Football Club ha previsto per i giovani nati dal 1° gennaio 2012 in poi un abbonamento al prezzo unico di 20 euro: un adulto in possesso di abbonamento potrà acquistare fino ad un massimo di due abbonamenti riservati ad under 12, validi per lo stesso settore, e sarà tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per l’intera durata della manifestazione sportiva.

Gli abbonamenti under 12 potranno essere acquistati esclusivamente ai botteghini, in piazza Spedini.

Abbonamenti Ridotti

Sono previsti per le donne, per gli under 18 nati dal 1° gennaio 2006 in poi e per gli over 65 nati negli anni 1958 e precedenti.

Orari apertura botteghini a piazza Spedini

Giorni e orari d’apertura dei botteghini in piazza Spedini:

Dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Sabato: dalle 9 alle 14.

Domenica: chiusura.

Prezzi abbonamenti Catania 2023-2024 e biglietti singoli

Curve

Intero 120 euro; ridotto 100; prelazione intero 90; prelazione ridotto 80; biglietto singolo 14

Tribuna B

Intero 290 euro; ridotto 240; prelazione intero 240; Prelazione ridotto 200; biglietto singolo 25

Tribuna A

Intero 380 euro; ridotto 320; prelazione intero 330; prelazione ridotto 270; biglietto singolo 35

Tribuna élite

Intero 600 euro; prelazione intero 500; biglietto singolo 60

Tribuna d’onore

Intero 1.000 euro

Calendario Catania, si inizia il 3 settembre

Il Catania inserito nel girone C inizierà il suo cammino in casa al Massimino domenica 3 settembre alle 17 col Crotone. Da Crotone a Benevento, attraverso 38 giornate. Questo il cammino degli etnei al ritorno tra i professionisti.

1a giornata – andata 3 settembre, ritorno 7 gennaio

Catania – Crotone

2a giornata – andata 10 settembre, ritorno 14 gennaio

Brindisi – Catania

3a giornata – andata 17 settembre, ritorno 21 gennaio

Catania – Picerno

4a giornata – andata 20 settembre, ritorno 28 gennaio

Monopoli – Catania

5a giornata – andata 24 settembre, ritorno 4 febbraio

Catania – Foggia

6a giornata – andata 1 ottobre, ritorno 11 febbraio

X (da stabilire) – Catania

7a giornata – andata 8 ottobre, ritorno 14 febbraio

Catania – Latina

8a giornata – 15 ottobre, ritorno 18 febbraio

Juve Stabia – Catania

9a giornata – 22 ottobre, ritorno 25 febbraio

Catania – Taranto

10a giornata – 25 ottobre, ritorno 3 marzo

Monterosi – Catania

11a giornata – 29 ottobre, ritorno 6 marzo

Catania – Avellino

12a giornata – 5 novembre, ritorno 10 marzo

Potenza – Catania

13a giornata – 12 novembre, ritorno 17 marzo

Audace Cerignola – Catania

14a giornata – 19 novembre, ritorno 24 marzo

Catania – Turris

15a giornata – 26 novembre, ritorno 30 marzo

Giugliano – Catania

16a giornata – 3 dicembre, ritorno 7 aprile

Catania – Virtus Francavilla

17a giornata – 10 dicembre, ritorno 14 aprile

Acr Messina – Catania

18a giornata – 17 dicembre, ritorno 21 aprile

Catania – Sorrento

19a giornata – 23 dicembre, ritorno 28 aprile

Benevento – Catania.