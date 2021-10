Sport in Sicilia, dalla Regione 2,4 milioni di euro a sostegno delle società

Redazione di

29/10/2021

Pubblicati gli avvisi sul sito del dipartimento del Turismo, dello Sport e Spettacolo della Regione L’assessore regionale Messina “Incrementate le risorse per sostenere il mondo degli atleti” 2,4 milioni di euro rivolti alle società siciliane che partecipano ai campionati nazionali di A e B Domande per rimborso trasferte atleti prorogate al 12 novembre Il governo Musumeci mette 2,4 milioni di euro a disposizione delle società sportive siciliane che partecipano ai campionati nazionali di serie A e serie B indetti dalle federazioni riconosciute dal Coni e dal Cip (Comitato italiano paralimpico), per far fronte ai costi sostenuti e alle trasferte. Avvisi pubblicati Sono stati pubblicati sul sito del dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana gli avvisi rivolti alle società sportive per la presentazione delle richieste di contributo, a valere sui fondi previsti nella Finanziaria 2021. Messina “Incrementate risorse a sostegno degli atleti” “Questi provvedimenti intendono alleggerire i costi sostenuti dalle società sportive durante i campionati – dice l’assessore regionale allo Sport, Manlio Messina – Abbiamo incrementato le risorse per sostenere l’intero mondo degli atleti siciliani, particolarmente provato dai mesi difficili della pandemia, ma capace di affrontare le sfide con la tenacia e l’entusiasmo che fanno dello sport uno dei pilastri della nostra società”. In particolare, 800mila euro sono destinati ai contributi alle società sportive professionistiche, semi-professionistiche e dilettantistiche che hanno militato in serie A e B, inserite nel piano di riparto 2019 (il decreto è consultabile al link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/servizio-5-ddg-2885-21102021); sarà possibile presentare l’istanza entro il 31 dicembre prossimo, inviando una pec a dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it. I fondi per il rimborso dei costi sostenuti Altri 200mila euro sono, invece, destinati al rimborso dei costi sostenuti dalle società siciliane non incluse nel piano di riparto 2019; in questo caso i contributi saranno assegnati alle competenti federazioni, che provvederanno alla ripartizione in favore delle singole società sportive. Le istanze dovranno essere trasmesse alla federazione esclusivamente a mezzo pec entro il decimo giorno dalla pubblicazione del decreto (consultabile al link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/servizio-5-ddg-2991-27102021) sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Un milione per le società sportive di A e B Un’altra tranche di contributi previsti nel bilancio regionale ammonta a un milione ed è destinata a tutte le società sportive siciliane nei campionati di serie A e B indetti dalle federazioni riconosciute da Coni e Cip. Anche in questo caso le istanze dovranno essere trasmesse alla federazione esclusivamente a mezzo pec entro il decimo giorno dalla pubblicazione del decreto (consultabile al link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/servizio-5-ddg-2996-27102021) sulla Gazzetta ufficiale. Domande per rimborso trasferte atleti prorogate al 12 novembre Prorogato al 12 novembre, inoltre, il termine per la presentazione delle domande per il rimborso delle trasferte degli atleti, inviando una pec a dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it. Il governo regionale ha stanziato 400mila euro, che serviranno a sostenere i costi di trasferta per la parte eccedente la somma di 100 euro e nel limite massimo di 100 euro per atleta per ogni partenza. L’avviso è consultabile al link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/servizio-5-ddg-2489-2792021.

Pubblicati gli avvisi sul sito del dipartimento del Turismo, dello Sport e Spettacolo della Regione

L’assessore regionale Messina “Incrementate le risorse per sostenere il mondo degli atleti”

2,4 milioni di euro rivolti alle società siciliane che partecipano ai campionati nazionali di A e B

Domande per rimborso trasferte atleti prorogate al 12 novembre

Il governo Musumeci mette 2,4 milioni di euro a disposizione delle società sportive siciliane che partecipano ai campionati nazionali di serie A e serie B indetti dalle federazioni riconosciute dal Coni e dal Cip (Comitato italiano paralimpico), per far fronte ai costi sostenuti e alle trasferte.

Avvisi pubblicati

Sono stati pubblicati sul sito del dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana gli avvisi rivolti alle società sportive per la presentazione delle richieste di contributo, a valere sui fondi previsti nella Finanziaria 2021.

Messina “Incrementate risorse a sostegno degli atleti”

“Questi provvedimenti intendono alleggerire i costi sostenuti dalle società sportive durante i campionati – dice l’assessore regionale allo Sport, Manlio Messina – Abbiamo incrementato le risorse per sostenere l’intero mondo degli atleti siciliani, particolarmente provato dai mesi difficili della pandemia, ma capace di affrontare le sfide con la tenacia e l’entusiasmo che fanno dello sport uno dei pilastri della nostra società”.

In particolare, 800mila euro sono destinati ai contributi alle società sportive professionistiche, semi-professionistiche e dilettantistiche che hanno militato in serie A e B, inserite nel piano di riparto 2019 (il decreto è consultabile al link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/servizio-5-ddg-2885-21102021); sarà possibile presentare l’istanza entro il 31 dicembre prossimo, inviando una pec a dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it.

I fondi per il rimborso dei costi sostenuti

Altri 200mila euro sono, invece, destinati al rimborso dei costi sostenuti dalle società siciliane non incluse nel piano di riparto 2019; in questo caso i contributi saranno assegnati alle competenti federazioni, che provvederanno alla ripartizione in favore delle singole società sportive. Le istanze dovranno essere trasmesse alla federazione esclusivamente a mezzo pec entro il decimo giorno dalla pubblicazione del decreto (consultabile al link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/servizio-5-ddg-2991-27102021) sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Un milione per le società sportive di A e B

Un’altra tranche di contributi previsti nel bilancio regionale ammonta a un milione ed è destinata a tutte le società sportive siciliane nei campionati di serie A e B indetti dalle federazioni riconosciute da Coni e Cip.

Anche in questo caso le istanze dovranno essere trasmesse alla federazione esclusivamente a mezzo pec entro il decimo giorno dalla pubblicazione del decreto (consultabile al link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/servizio-5-ddg-2996-27102021) sulla Gazzetta ufficiale.

Domande per rimborso trasferte atleti prorogate al 12 novembre

Prorogato al 12 novembre, inoltre, il termine per la presentazione delle domande per il rimborso delle trasferte degli atleti, inviando una pec a dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it.

Il governo regionale ha stanziato 400mila euro, che serviranno a sostenere i costi di trasferta per la parte eccedente la somma di 100 euro e nel limite massimo di 100 euro per atleta per ogni partenza. L’avviso è consultabile al link https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/servizio-5-ddg-2489-2792021.