Frosinone indenne a Cagliari, il Genoa vince e si avvicina alla serie A

Edoardo Ullo di

16/04/2023

Frosinone e Genoa sempre più vicine alla serie A, Bari frenato dal Como, stop Sudtirol. La 33ma giornata del campionato di serie B vede anche diversi pareggi che rimandano alcune indicazioni importanti col Venezia che esce dalla zona calda grazie alla vittoria sul Palermo.

Frosinone indenne a Cagliari, Genoa di forza sul Perugia

La capolista Frosinone pareggia 0-0 a Cagliari nel big match. Primo tempo avaro di emozioni. Ripresa più vivace con Insigne che impegna il portiere di casa. Al 58′ rigore per i sardi ma il Var richiama l’arbitro e cambia la decisione: è Lapadula che commette fallo su Oyono. Nel recupero Turati e Radunovic protagonisti negando la rete rispettivamente a Nandez ed a Rohdén. E’ grazie a loro che il punteggio rimane inviolati.

I padroni di casa sono sesti con 48 punti, il Frosinone va a quota 67 e con 10 lunghezze di vantaggio sul terzo posto vede la promozione in massima serie quando mancano 5 turni alla conclusione.

Anche il Genoa si avvicina al grande traguardo grazie al 2-0 rifilato al Perugia. A Marassi gli uomini di Gilardino continuano la loro marcia. Liguri in avanti con costanza. Al 41′ Frendrup sfrutta un cross di Sabelli e sblocca la partita. Nella ripresa il portiere degli umbri, Furlan, evita in alcune occasioni la capitolazione ma a metà ripresa Dragusin sfrutta un’azione di calcio d’angolo. Al Ferraris è grande festa rossoblu.

Bari rimonta, Sudtirol ko ad Ascoli

Il Bari rimonta e strappa un pareggio casalingo col Bari e mantiene il secondo posto. Al San Nicola finisce 2-2 ma i lombardi sono protagonisti nella prima parte della partita. Ioannou e Cutrone fanno scappare via il Como.

Nella ripresa la squadra di casa trova la forza di recuperare il doppio svantaggio. Morachioli, entrato nella seconda frazione, serve Cheddira che accorcia le distanza. Capitan Di Cesare, trova il pareggio nel finale.

Il Suditrol perde ancora e dopo Bari si arrende in casa dell’Ascoli. Gondo nel finale sblocca la contesa su calcio di rigore per un contatto in area tra Eramo e Celli. Il portiere del Sudtirol viene spiazzato dall’attaccante bianconero. In precedenza i marchigiani hanno provato la via della rete senza riuscirci.

Pareggi esterni per Parma e Reggina

Nell’anticipo del venerdì il Parma impatta a Modena 1-1. Il derby emiliano lo decidono le reti di Diaw con un colpo di testa beffardo su azione d’angolo e Benedyczak con una botta sotto la traversa in avvio di match. La sfida poi perde di intensità. Ci provano i ducali ma senza fortuna.

Parma sempre in zona play off e Modena che agguanta il Palermo a metà classifica.

Anche la Reggina non va oltre l’1-1. Ma è un punto guadagnato dal Benevento che rimane ultimo in classifica e che dà segni di vita. Un punto che fa morale per la squadra adesso affidata ad Andrea Agostinelli.

Passa in vantaggio la Reggina con Pierozzi che batte Paleari. Nella ripresa Agostinelli prova a cambiare qualche cosa. I sanniti attaccano ed all’85’ Ciano riceve da Foulon ed insacca il pallone del pareggio.

Venezia batte il Palermo e si tira fuori dalle sabie mobili

Al Penzo il Venezia supera il Palermo per 3-2 e si tira fuori momentaneamente dalle brutte acque della classifica. I rosanero invece incappano nella seconda sconfitta esterna consecutiva dopo Parma e continuano in una serie opaca con una vittoria nelle ultime 10 partite che relega i siciliani a metà classifica e li costringe forse ad abbandonare i sogni di gloria per quanto concerne la lotta ai play off.

Il Palermo va in vantaggio con la 15ma rete in campionato di Brunori servito da Verre. Soleri si mangia il 2-0 e Johnsen sfrutta un erroraccio di Pigliacelli su rinvio freddandolo con un pallonetto a porta vuota. Nella ripresa succede di tutto: Pohjanpalo trasforma un rigore al 61′. Un minuto dopo Tessman sigla il 3-1 e successivamente ci sarebbe anche il 4-1 di Candela ma viene annullato per fuorigioco. Brunori prendere una traversa poi Tutino accorcia su rigore a 5 minuti dall’80’.

Cosenza e Cittadella si annullano, Spal e Brescia fanno 2-2

Nella bagarre per la salvezza si registrano i pareggi tra Cosenza-Cittadella e Spal-Brescia.

Al San Vito finisce 1-1 che soddisfa a metà sia Cosenza che Cittadella. D’Urso porta in vantaggio i calabresi al 12′ tirando al volo su cross di Marras. Poco prima della mezz’ora, Antonucci batte in diagonale Micai. Nella ripresa gli ospiti sfiorano il 2-1 ancora con Antonucci ma Micai sventa in angolo.

Quattro reti ed un punto per parte tra Spal e Pisa. Il 2-2 probabilmente serve a poco ad entrambe ma rinvia qualsiasi verdetto definitivo alle prossime giornate.

Entrambe rimangono in zona retrocessione con i padroni di casa terzultimi a quota 33 seguiti dalle Rondinelle ad una lunghezza di distanza.

Maistro porta avanti i padroni di casa dopo appena 38 secondi ma il Brescia pareggia all’11 con una inzuccata di Aye. Le squadre cercano la vittoria e nella ripresa aumentano gli sforzi. Maistro firma la sua doppietta personale ma Olzer agguanta gli avversari al 79′.

Domenica si gioca Ternana-Pisa

Domenica alle 16.15 chiude il quadro la sfida tra Ternana e Pisa. Partita che interessa il Palermo: gli umbri con una vittoria agguanterebbero i rosanero ed il Modena a quota 43; i toscani con un successo scapperebbero a +6 dai siciliani e supererebbero in graduatoria Parma e Cagliari. I rosa a quel punto avrebbero 5 lunghezze di distacco dalla zona play off.

I risultati della 33ma giornata

Venerdì 14 aprile

Modena – Parma 1-1

Sabato 15 aprile

Ascoli – Sudtirol 1-0

Bari – Como 2-2

Benevento – Reggina 1-1

Cosenza – Cittadella 1-1

Genoa – Perugia 2-0

Spal – Brescia 2-2

Venezia – Palermo 3-2

Cagliari – Frosinone 0-0

Domenica 16 aprile

Ternana – Pisa alle 16.15

Classifica provvisoria

Frosinone 67 punti; Genoa* 63; Bari 57; Sudtirol 52; Reggina 49; Cagliari e Parma 48; Pisa** 46; Modena e Palermo 43; Ascoli 42; Como 41; Ternana** 40; Venezia 39; Cittadella e Cosenza 37; Perugia 34; Spal 33; Brescia 32; Benevento 30.

Marcatori, Cheddira raggiunge Lapadula

Cambia la classifica Cannonieri. Walid Cheddira grazie al gol che ha dato il là per la rimonta col Como raggiunge a quota 16 Gianluca Lapadula rimasto a secco. In rete anche Brunori e Pohjanpalo.

Walid Cheddira (Bari) e Gianluca Lapadula (Cagliari) 16 gol; Matteo Brunori (Palermo) 15; Samuele Mulattieri (Frosinone) e Joel Pohjanpalo (Venezia) 12; Mirko Antonucci (Cittadella) e Massimo Coda (Genoa) 10.