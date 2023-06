Fia Formula 3, il giovane della Hitech Pulse vuole dimenticare Barcellona

Dimenticare Barcellona ed il doppio zero che ha frenato la sua corsa in classifica. Torna in pista dopo quattro settimane (e l’esame di maturità) Gabriele Minì con l’imperativo di tornare in zona punti nel campionato internazionale Fia Formula 3 di automobilismo. Questo fine settimana, infatti, il pilota di Marineo, è impegnato in Austria sul circuito dello Spielberg (conosciuto come il Red Bull Ring) per il sesto doppio appuntamento della serie.

Lungo i 4.318 metri del tracciato della Stiria, l’alfiere della Hitech Pulse-Eight vuole arginare la fuga di Bortoleto in classifica generale ma anche rintuzzare gli attacchi degli inseguitori e continuare comunque ad alimentare le ambizioni iridate.

Il programma del fine settimana

Il driver siciliano, che ha vinto la feature race di Monte Carlo il 28 maggio scorso, sarà in pista già alle 9.55 del mattino di venerdì 30 giugno per la pratica. Si farà sul serio, però, già nel primo pomeriggio. Alle 15 si disputeranno le prove che disegneranno la griglia di partenza per gara 2 ovvero per la feature race. Punti pesanti in palio: 2 per la pole position, 1 per il giro veloce in gara, 10 per la vittoria della sprint race e ben 25 nella feature race. I primi 10 piazzati conquistano punti iridati.

Sabato e domenica le gare

Sabato 1 luglio alle 10 la sprint race che prevede, ricordiamo, l’inversione in griglia di partenza dei primi 12 delle qualifiche ufficiali. La feature race invece è prevista per domenica 2 luglio alle 8.25. Le gare verranno trasmesse su SkySport e su Now Tv.

I precedenti al Red Bull Ring di Minì

Minì nel 2020 conquistò tre podi (un secondo, un terzo ed una vittoria) nel campionato italiano di Formula 4 che poi lo vide campione nazionale. Nel 2021 non andò a punti nella stagione del Formula Regional Europea mentre nell’anno successivo centrò un settimo ed un quarto posto.

Bortoleto guida la classifica, Minì è quarto

La classifica dopo le prime 8 gare (avrebbero dovute essere 10 ma l’appuntamento di Imola è stato cancellato per l’alluvione), vede in vetta il brasiliano Gabriel Bortoleto che ha raccolto finora 92 punti.

Al secondo posto, ma più staccato, lo spagnolo Josep Martì (vincitore nella Feature Race in Spagna) con 68, poi Dino Beganovic 61. Quarto posto Gabriele Minì a quota 56 dopo essere rimasto a bocca asciutta al termine delle due corse di Barcellona di inizio giugno scorso. Paul Aron insegue a 2 sole lunghezze con 54 punti.