Gabriele Minì re di Monte Carlo, “Davvero speciale vincere qui, ma testa a Barcellona”

Edoardo Ullo di

29/05/2023

Gabriele Minì è il re di Monte Carlo e si conferma uno dei protagonisti del campionato Fia Formula 3 di automobilismo. Il driver di Marineo, infatti, grazie al primo successo nella prestigiosa serie internazionale, la pole position ed il giro veloce, ha fatto un enorme balzo in classifica dove ora è secondo dietro al brasiliano Gabriel Bortoleto.

Sulle stradine sinuose e strette del Principato di Monaco, da sempre il salotto buono del motorsport mondiale, il 18enne alfiere della Hitech Pulse-Eight ha scritto una pagina di storia importante firmando un importante biglietto da visita per il futuro e dando un ulteriore messaggio al campionato. C’è anche lui per la lotta al titolo. Tutto perfetto il giovedì nelle prove libere col miglior tempo, poi la pole position del venerdì, la seconda dopo quella nella prova inaugurale a Sakhir in Bahrain. Unico “neo” il mancato piazzamento in zona punti nella Sprint Race chiusa all’11mo posto (in questa corsa del sabato i primi 12 delle qualifiche hanno uno schieramento di partenza invertito, ndr), poi la gara perfetta nella Feature Race della domenica e 28 punti complessivi.

Queste le parole di Minì durante la conferenza stampa nel dopo corsa. “È stato davvero un bel weekend! – sottolinea – soprattutto se si pensa che a Monaco ho realizzato un ottimo giro in qualifica, il più veloce nelle libere ed ottenere il giro veloce in corsa. È incredibile, è davvero speciale. Sono davvero grato alla squadra per la macchina che mi ha dato è stata una gara davvero buona”.

Il duello con Beganovic

L’aspetto più importante della corsa a Monte Carlo è stato il duello con Dino Beganovic arrivato secondo a poco meno di mezzo secondo di distacco. Lo svedese della Prema ha tentato di sfruttare possibili indecisioni del pilota siciliano ma si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Minì commenta “Certo, non è mai una bella sensazione quando hai qualcuno molto vicino nello specchietto. Alla fine era tutto sotto controllo, cercavo solo di non deteriorare le gomme visto che all’inizio ho dovuto spingere molto per fare il giro più veloce. Era tutto abbastanza sotto controllo”.

Minì secondo in classifica, fiducia per la stagione

Si parla chiaramente del risultato che oltre ad essere storico è di enorme sostanza. La seconda posizione ed un bel recupero rispetto alla leadership dopo i primi tre doppi appuntamenti della stagione del Fia Formula 3 è una bella iniezione di fiducia. Minì racconta: “Mi dà molta fiducia, ma a dire il vero ogni weekend è a sé. Quello che devo fare è resettare, ripartire da zero e cercare di essere veloce a Barcellona”.

Dal 2 al 4 giugno appuntamento a Barcellona

Il prossimo weekend, dal 2 al 4 giugno, infatti, il circus della Fia Formula 3 si sposta in Spagna sui 4.657 metri del Circuito della Catalogna a Barcellona.

Il programma vede le monoposto in pista per le prove libere dalle 9.55 alle 10.40 di venerdì 2 giugno. Le qualifiche si disputeranno nel pomeriggio di venerdì, dalle 15 alle 15.30.

La sprint race si corre sabato 3 giugno alle 10.30 sulla distanza di 21 giri per 97,797 km. Domenica 4 giugno il clou con la Feature Race con start alle 9.55 sui 25 giri per 116,425 km.

La classifica

Questa la top ten della classifica dopo 3 doppi appuntamenti: Gabriel Bortoleto 73 punti; Gabriele Minì 56; Grégoire Saucy 47; Dino Beganovic 46; Paul Aron 38.