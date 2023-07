Fia Formula 3, nella Feature Race il marinese scatterà dalla sesta fila

Dodicesimo tempo in qualifica per Gabriele Minì all’Hungaroring, sede dell’ottavo dei dieci doppi appuntamenti del campionato Fia Formula 3 di automobilismo.

Il pilota di Marineo ha avuto una qualifica difficile che però – grazie all’inversione dei migliori 12 risultati – gli permette di partire dalla pole position nella Sprint Race di sabato 22 luglio. La beffa nel finale quando fa segnare lo stesso tempo di Zack O’Sullivan che sarebbe valso la pole position o, quantomeno, la prima fila. Ancora una volta il track limits è stato “fatale”.

Venerdì complicato, quindi, per il driver siciliano sulla pista ungherese. Sia nelle libere del mattino che nelle prove ufficiali non ha trovato lo spunto per fare meglio. Tanti per lui e per altri piloti i track limits che lo hanno penalizzato.

Le qualifiche

In condizioni di pista incerte con asfalto in parte bagnato ma tendente all’asciutto sui 4.3 km del circuito ungherese, l’alfiere della Hitech Pulse Eight con gomme slick si è portato subito in terza piazza.

Poi bandiera rossa per l’uscita di pista dell’inglese Oliver Gray finito sulle barriere. Dopo la sosta tutti nuovamente a caccia del crono. Minì centra un ottimo giro ma viene cancellato per un track limits. A quattro minuti e mezzo dal termine, Minì ha staccato il tempo di 1’32″163 che gli ha dato momentaneamente la pole. Tuttavia, in tanti si sono migliorati con la pista più asciutta.

Il siciliano ha tentato altre due volte: la prima ha fatto segnare il responso di 1’31″091, ma anche questo tempo gli è stato cancellato. Una disdetta: era lo stesso tempo al millesimo di secondo del poleman Zack O’Sullivan (Prema). Per lui il 12° crono. Dietro di lui lo spagnolo Pepe Martì a 10 millesimi di distacco.

Nelle retrovie il leader del campionato, il brasiliano Gabriel Bortoleto (Trident), al nono posto.

Sabato la Sprint Race

Sabato alle 9.50 si corre la Sprint Race con diretta su Sky F1. Gabriele Minì parte dalla pole nella gara che si snoda su 19 giri (40 minuti più un giro) e che mette in palio meno punti rispetto alla Feature Race della domenica. Senza dubbio, però, si tratta di punti ugualmente pesanti per la classifica generale: il drive siciliano potrebbe recuperare qualche lunghezza nei confronti di Martì.

Domenica si corre la Feature Race

Domenica 23 luglio il clou con la Feature Race che parte alle 8.25 sulla distanza di 24 giri (45 minuti più un giro). Tutto in diretta su Sky F1 con diretta testuale (in lingua inglese) sul sito ufficiale del campionato Fia Formula 3.

Minì terzo in campionato

La classifica del campionato dopo 6 appuntamenti (Imola è stato cancellato per l’alluvione in Emilia Romagna, ndr), vede Gabriel Bartoleto in vetta con 128 punti; Josep Martì insegue a 92; Gabriele Minì e Paul Aaron a 77 che condividono la terza posizione; Dino Beganovic 75; Franco Colapinto 74; Zack O’Sullivan 73; Luca Fornaroli 64; Gregorie Saucy 51; Oliver Goethe 48.

Foto: pagina Facebook ufficiale Gabriele Minì