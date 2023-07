Fia Formula 3, lungo weekend in Ungheria per il pilota marinese

A Budapest per fare risultati pesanti ed avvicinare la vetta del campionato. Questo l’imperativo di Gabriele Minì che questo weekend torna in pista sul tracciato ungherese per l’ottavo doppio appuntamento dei dieci nel calendario del Fia Formula 3.

Il pilota marinese è terzo in classifica a quota 77 punti e sull’Hungaroring cerca la zampata importante per recuperare terreno nei confronti di Gabriel Bortoleto, leader della serie con 128 punti. In realtà quella in Ungheria potrebbe essere una delle ultime possibilità per il driver siciliano di inserirsi nella lotta al titolo. Così come per gli altri inseguitori a partire dallo spagnolo Josep Martì che precede il giovanissimo talento siciliano di 15 lunghezze in graduatoria.

Minì deve guardarsi anche da Paul Aron che ha gli stessi suoi punti in classifica e da un “trenino” di piloti piuttosto vicini a partire da Dino Beganovic (75 punti); Franco Colapinto (74), Zack O’Sullivan (73).

L’alfiere della Hitech Pulse-Eight ha un buonissimo ricordo dell’Hungaroring. Lo scorso anno, infatti, (nel 2022) nella sua esperienza nella Formula Regional europea, centro due secondi posti che furono determinanti per la conquista del secondo posto in campionato.

E torna in pista dopo i due buoni piazzamenti a Silverstone che gli hanno regalato 12 punti pesanti per la classifica del campionato.

Venerdì le prove e le qualifiche ufficiali

Il programma nel sinuoso tracciato dell’Hungaroring si apre venerdì 21 luglio con la pratica che inizia alle 9.55 e dura fino alle 10.40.

Nel primo pomeriggio si aprono le danze delle qualifiche ufficiali che scattano alle 15.05 per chiudersi mezz’ora dopo, alle 15.35. Li si deciderà la pole position della Feature Race della domenica che mette in palio più punti. I risultati designeranno anche la partenza della Sprint Race del sabato che vede – da regolamento – i primi 12 schiararsi a posizioni invertite.

La Sprint Race sabato, domenica la Feature Race

Il resto del programma, quindi, prevede per sabato 22 luglio la disputa della Sprint Race a partire dalle 9.50. Previsti 19 giri (40 minuti più un giro)

Domenica 23 luglio il clou con la Feature Race che parte alle 8.25 sulla distanza di 24 giri (45 minuti più un giro). Tutto in diretta su Sky sport e Now Tv con diretta tastuale (in lingua inglese) sul sito ufficiale del campionato Fia Formula 3.

