Fia Formula 3, il pilota marinese chiude 16mo e scivola al settimo posto

Weekend ungherese altalenante e dal sapore dolce ed amaro per Gabriele Minì. Prove poco fortunate al venerdì, vittoria nella Sprint Race al sabato (seconda stagionale dopo il capolavoro nella Feature Race di Monte Carlo a fine maggio, ndr), ma oggi una gara senza sussulti chiusa lontana dalla zona punti.

Il pilota marinese chiude al sedicesimo posto la gara della domenica all’Hungaroring e scende in settima posizione nella classifica del campionato Fia Formula 3 che sulla pista magiara ha celebrato l’ottavo dei dieci doppi appuntamenti stagionali.

Dal possibile aggancio alla seconda posizione che avrebbe ancora mantenuta la fiammella per la corsa al titolo al settimo posto in 24 ore.

Feature Race in salita per Minì

L’alfiere della Hitech Pulse-Eight ha sofferto i problemi del venerdì nelle qualifiche con la monoposto sotto tono. Nella Feature Race Minì ha avuto problemi dovendo fare i conti con un set di gomme usate. Impossibile seguire il ritmo dei primi. La sedicesima posizione finale è la summa di questa condizione.

Minì, partito dalla sesta fila ed in 12ma posizione, è stato superato dallo spagnolo Josep Martì. Bagarre iniziale e dodicesima posizione mantenuta ma dura poco. Già al quarto giro il compagno di squadra Luke Browing lo passa ed il siciliano scivola ancora più giù fino al 15mo posto. I tempi al giro sono alti e le possibilità di rimonta sono nulle. Anzi, Minì scivola al 17mo posto. Piccolo sussulto verso il finale di gara: a 6 giri dalla bandiera a scacchi c’è il sorpasso ai danni di Nikola Tsolov ma rimane l’unico acuto. La rimonta non c’è e Minì chiude 16mo.

Il suo giro veloce di 1’37″485 fotografa l’andamento della corsa: troppo lontano dal ritmo dei migliori. I primi 13 in classifica hanno girato sul piede dell’1’36”.

Gara vinta da O’Sullivan

Per la cronaca, la gara è stata vinta da Zack O’Sullivan (Prema) che dopo la pole position del venerdì ha centrato anche il giro veloce in corsa portando a casa 28 punti. Seconda posizione per il suo compagno di scuderia Dino Beganovic, sul gradino più basso del podio Franco Colapinto (Mp Motorsport). Poi Goethe, Aron, Bortoleto (leaderd del campionato), Edgar, Fornaroli e Boya.

In campionato Bortoleto è sempre leader

La classifica del campionato Fia Formula 3 è guidata sempre dal brasiliano Gabriel Bortoleto che è andato a punti per la tredicesima gara consecutiva. Per il driver della Trident 144 punti in classifica quando mancano 2 appuntamenti e quattro corse alla fine della kermesse.

Con il successo odierno, Zack O’Sullivan balza in seconda posizione a quota 101; Josep Martì è terzo ad una sola lunghezza: 100 punti.

A seguire: Paul Aron e Dino Beganovic con 94 punti; Franco Colapinto con 93. Gabriele Minì è settimo con 87 punti. Ed ancora Oliver Goethe 66, Luca Fornaroli 64 e Gregoire Saucy 53 chiudono la top ten del campionato.

Il prossimo weekend si corre a Spa Francorchamps

Il Fia Formula 3 dà appuntamento al prossimo weekend: dal 28 al 30 luglio il circus approda in Belgio sull’iconico circuito di Spa Francorchamps (lungo 7km) per la penultima tappa della serie internazionale.

Poi lunga pausa di un mese fino a Monza, prova conclusiva del campionato, in programma dall’1 al 3 settembre prossimi.