Fia Formula 3, il pilota di Marineo al secondo successo stagionale

Non sbaglia Gabriele Minì e, sfruttando lo schieramento invertito, vince la Sprint Race all’Hungaroring con una prestazione solida e senza sbavature fornendo buone indicazioni.

Si tratta della seconda vittoria stagionale nel campionato Fia Formula 3 che in Ungheria celebra l’ottavo dei dieci doppi appuntamenti stagionali della serie internazionale. Domani, però, occorrerà la stessa determinazione per la Feature Race: il siciliano scatterà dalla sesta fila.

Minì si avvicina al secondo posto in campionato

Dopo la vittoria nella Feature Race di Monaco a fine maggio, Minì torna sul gradino più alto del podio all’Hungaroring e conquista 10 punti pesanti che lo consolidano al terzo posto e lo fanno avvicinare al secondo.

Il siciliano ora ha 87 punti e va a -5 dallo spagnolo Josep Martì che ha chiuso la Sprint Race lontano dalla zona punti. Bortoleto, secondo al traguardo e forte del giro veloce vola a 138.

Buona partenza

Partito dalla pole position dopo il 12mo tempo delle qualifiche del venerdì, il pilota della Hitech Pulse Eight brucia tutti all’avvio ma alla prima curva Nikita Bedrin lo sorpassa all’esterno.

Minì è secondo ma non molla e firma il giro più veloce alla seconda tornata. Il primato sul tempo gli viene tolto da Gabriel Bortoleto. Al quinto giro però Minì si riavvicina a Bedrin riducendo il distacco a tre decimi.

Il pilota di Marineo effettua l’attacco vincente al nono giro: in fondo al rettilineo la sua staccata è irresistibile e balza al comando.

Montoya fuori, safety car

A sei tornate dalla fine la vettura di Sebastian Montoya si è fermata a bordo pista. Entra in gioco la safety car. Gara neutralizzata e ripartenza al a tre giri dalla conclusione. Minì non ha avuto troppi problemi a mantenere la prima posizione accumulando un vantaggio di circa sette decimi su Bedrin, a sua volta subito attaccato da Gabriel Bortoleto.

Poi un’altra virtual safety car, per una serie di incidenti a metà gruppo in cui rimane coinvolto anche Pepe Martí e ancora una ripartenza, con Minì che ha nuovamente allungato il passo consolidando la propria leadership.

Ad un giro dalla fine, il siciliano aumenta il vantaggio

Ad un solo giro da completare, il siciliano ha esteso nonostante un degrado evidente delle gomme, a oltre due secondi il suo vantaggio su Bedrin e Bortoleto, con il brasiliano che a due giri dalla conclusione risale al secondo posto, piazzando un altro colpo pesante per la sua rincorsa al titolo.

Domenica la Feature Race

Domenica 23 luglio il clou con la Feature Race che parte alle 8.25 sulla distanza di 24 giri (45 minuti più un giro). In palio punti pesantissimi per la classifica. Tutto in diretta su Sky F1 con diretta testuale (in lingua inglese) sul sito ufficiale del campionato Fia Formula 3.

Foto: Pagina Facebook della Fia F3