Fia Formula 3, il pilota di Marineo scatta primo nella Feature Race

Undicesimo posto per Gabriele Minì nella Sprint Race di questa mattina a Monte Carlo nel terzo dei doppi appuntamenti del campionato Fia Formula 3. Il pilota marinese non riesce ad andare a punti nella prima gara del weekend sulle stradine del Principato.

Dopo la pole position delle prove ufficiali del venerdì, infatti, l’alfiere della Hitech Pulse-Eight parte dal 12° posto per via dell’ordine invertito sulla griglia come imposto da regolamento per la corsa “corta”. Domenica 28 maggio con partenza alle 8.20 e diretta tv su Sky Sport e Now Tv, però la prospettiva cambia: il siciliano parte davanti a tutti nella corsa principale che mette in palio punti pesantissimi per la classifica iridata.

Minì parte bene ma non riesce a centrare la zona punti

Minì scatta bene però e recupera subito una posizione superando di forza Dino Beganovic. Poi c’è un incidente alla prima curva che vede protagonista Jonny Edgar andato contro le barriere. Entra in pista la safety car. Si riparte al sesto giro Minì rimane vicinissimo a Paul Aron. Ma su un tracciato proibitivo per i sorpassi come quello monegasco, la situazione rimane invariata fino all’arrivo. Vince lo spagnolo Josep Martí della Campos Racing che chiude i 23 giri della Sprint Race in 35’47″957 alla media di 128,635 km/o con il miglior giro in 1’26″324.

Dietro allo spagnolo, l’italiano Leonardo Fornaroli (Trident) ad 8″123. Sul gradino più basso del podio Grégoire ad 8″835.

Terzo miglior tempo in gara per il driver di Marineo

Undicesimo, come detto, Minì a 18″439 (giro veloce in 1’26″231). Non sono mancate le prestazioni sul giro però: il driver palermitano ha piazzato il terzo tempo al giro in 1’26″231. Solo Hugh Barter unico a scendere ben al di sotto dell’1’26” col crono di 1’25″678 e Sebastian Montoya in 1’26″212 hanno fatto meglio.

Ordine d’arrivo Sprint Race, top ten

1) Martì, 2) Fornaroli, 3) Saucy, 4) Colapinto, 5) Barnard, 6) Bortoleto, 7) Montoya, 8) Browning, 9) Collet, 10 Aron). Questi piloti vanno a punti: 10 al primo poi a scalare fino ad 1 per il decimo.

Minì parte dalla pole nella Feature Race

Grandi aspettative, dunque, per Gara 2, la Featured Race che, come abbiamo accennato, assegna il maggior numero di punti per la classifica della kermesse (25 per la vittoria contro i 10 della gara sprint, ndr).

La corsa parte alle 8.20 (diretta su Sky Sport e Now Tv) di domenica 28 maggio con Gabriele Minì che scatta dalla pole position ottenuta venerdì. E se partire dalle retrovie sulle viuzze strette di Monaco è sicuramente penalizzante, scattare dalla pole position può essere un vantaggio non indifferente. Dopo il podio di Melbourne, il talento siciliano può ambire al bis e magari anche ad un risultato storico.

La classifica attuale

Dopo la Sprint Race di Monte Carlo, la classifica iridata vede il 18enne pilota marinese in quarta posizione. Gabriel Bortoleto sale a quota 65 punti, Grégorie Saucy a 46, Josep Martí 35, Gabriele Minì 30, Luca Fornaroli e Dino Beganovic 28.

Foto: Pagina Facebook di Gabriele Minì