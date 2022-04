Game over per il Calcio Catania, il Tribunale ha disposto la fine dell’esercizio provvisorio

Edoardo Ullo di

09/04/2022

L’ora più buia per il Calcio Catania è arrivata. Il Tribunale etneo, con un breve comunicato firmato dal presidente Francesco Mannino, ha deciso la fine dell’esercizio provvisorio. E la fine dei giochi per lo storico club etneo. Queste le righe della nota: “Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, si comunica che in data odierna il Tribunale di Catania – Sezione fallimentare – ha disposto la cessazione dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica del Calcio Catania”. Stagione finita per il Calcio Catania L’esercizio provvisorio del club dichiarato fallito il 22 dicembre del 2021, che con diverse proroghe era giunto al 19 aprile, è stato dunque interrotto. Questo significa che la stagione del Catania finisce sostanzialmente qui. Dopo questa decisione, la formazione rossazzurra dovrebbe essere esclusa dal campionato di Serie C a sole quattro gare dal termine della regular season. La sfida di domani, 10 aprile, al Massimino con il Latina non dovrebbe disputarsi. Ieri la decadenza dell’offerta Ieri il Tribunale del capoluogo etneo aveva dichiarato decaduta l’offerta d’acquisto dell’imprenditore Benedetto Mancini che nei giorni scorsi avrebbe dovuto firmare il rogito per diventare effettivo proprietario del club catanese. E la doccia fredda della Lega Pro al Catania I curatori fallimentari avevano chiesto aiuto alla Figc ed alla Lega Pro. Quest’ultima ha risposto sostanzialmente picche spiegando al Collegio dei curatori fallimentari che “tenuto conto che ogni intervento finanziario straordinario da parte della Lega Pro potrebbe essere disposto solo in ‘parità di sistema’, si ritiene di non poter accedere all’ipotesi di erogazione di un contributo”. La Lega Pro presieduta da Francesco Ghirelli aggiunse anche: “Se avessimo acconsentito a tale richiesta avremmo operato una disparità di trattamento nei confronti degli altri club alterando la regolarità del campionato”. La Lega Pro, inoltre, aveva sottolineato come il comunicato del Tribunale di Catania sia stato diffuso nel pomeriggio, dopo che la risposta, negativa, alla richiesta dei curatori fallimentari era già stata inviata. Mancini “Lunedì firmerò” Nelle ore scorse si era fatto vivo l’imprenditore Mancini che sostanzialmente aveva – con una nota – dichiarato che lunedì (11 aprile) sarebbe stato in città per concludere le operazioni di acquisizione della società. Classifica rivoluzionata, il Palermo sarebbe terzo La classifica, quindi, verrebbe riscritta escludendo tutti i risultati fin qui ottenuti dalla formazione di Francesco Baldini. La classifica del girone C sarebbe parzialmente stravolta, proprio sul finire della stagione regolare. In caso di esclusione ufficiale, infatti, verranno decurtati a tutte le squadre del girone, i punti guadagnati contro il Catania. La lotta per il secondo posto vedrebbe Avellino e Palermo distanti un punto, il Monopoli andrebbe invece a perdere ben sei punti in classifica. Paradossalmente, i rosanero sarebbero avvantaggiati avendo perso il derby di andata 2-0. Ecco la possibile nuova graduatoria. 71 Bari 61 Avellino 60 Palermo 58 Catanzaro 55 Virtus Francavilla*, Monopoli 48 Foggia 47 Monterosi 44 Juve Stabia 43 Picerno, Turris* 41 Latina 40 Campobasso 37 Taranto*, Messina 32 Potenza 29 Fidelis Andria 26 Paganese 21 Vibonese.

L’ora più buia per il Calcio Catania è arrivata. Il Tribunale etneo, con un breve comunicato firmato dal presidente Francesco Mannino, ha deciso la fine dell’esercizio provvisorio. E la fine dei giochi per lo storico club etneo.

Queste le righe della nota: “Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, si comunica che in data odierna il Tribunale di Catania – Sezione fallimentare – ha disposto la cessazione dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica del Calcio Catania”.

Stagione finita per il Calcio Catania

L’esercizio provvisorio del club dichiarato fallito il 22 dicembre del 2021, che con diverse proroghe era giunto al 19 aprile, è stato dunque interrotto. Questo significa che la stagione del Catania finisce sostanzialmente qui. Dopo questa decisione, la formazione rossazzurra dovrebbe essere esclusa dal campionato di Serie C a sole quattro gare dal termine della regular season. La sfida di domani, 10 aprile, al Massimino con il Latina non dovrebbe disputarsi.

Ieri la decadenza dell’offerta

Ieri il Tribunale del capoluogo etneo aveva dichiarato decaduta l’offerta d’acquisto dell’imprenditore Benedetto Mancini che nei giorni scorsi avrebbe dovuto firmare il rogito per diventare effettivo proprietario del club catanese.

E la doccia fredda della Lega Pro al Catania

I curatori fallimentari avevano chiesto aiuto alla Figc ed alla Lega Pro. Quest’ultima ha risposto sostanzialmente picche spiegando al Collegio dei curatori fallimentari che “tenuto conto che ogni intervento finanziario straordinario da parte della Lega Pro potrebbe essere disposto solo in ‘parità di sistema’, si ritiene di non poter accedere all’ipotesi di erogazione di un contributo”.

La Lega Pro presieduta da Francesco Ghirelli aggiunse anche: “Se avessimo acconsentito a tale richiesta avremmo operato una disparità di trattamento nei confronti degli altri club alterando la regolarità del campionato”. La Lega Pro, inoltre, aveva sottolineato come il comunicato del Tribunale di Catania sia stato diffuso nel pomeriggio, dopo che la risposta, negativa, alla richiesta dei curatori fallimentari era già stata inviata.

Mancini “Lunedì firmerò”

Nelle ore scorse si era fatto vivo l’imprenditore Mancini che sostanzialmente aveva – con una nota – dichiarato che lunedì (11 aprile) sarebbe stato in città per concludere le operazioni di acquisizione della società.

Classifica rivoluzionata, il Palermo sarebbe terzo

La classifica, quindi, verrebbe riscritta escludendo tutti i risultati fin qui ottenuti dalla formazione di Francesco Baldini. La classifica del girone C sarebbe parzialmente stravolta, proprio sul finire della stagione regolare.

In caso di esclusione ufficiale, infatti, verranno decurtati a tutte le squadre del girone, i punti guadagnati contro il Catania. La lotta per il secondo posto vedrebbe Avellino e Palermo distanti un punto, il Monopoli andrebbe invece a perdere ben sei punti in classifica. Paradossalmente, i rosanero sarebbero avvantaggiati avendo perso il derby di andata 2-0. Ecco la possibile nuova graduatoria.