La società viola è a caccia del nuovo allenatore

Adesso è ufficiale. Gennaro Gattuso non sarà l’allenatore della Fiorentina. Oggi, infatti, è stata firmata la rescissione consensuale del contratto che sarebbe dovuto partire il prossimo 1° luglio.

La società viola ha comunicato: «Acf Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la città di Firenze meritano».

Alla base del divorzio anticipato tra l’ex allenatore del Napoli e la società guidata da Commisso ci sarebbe una questione di natura economica legata ai calciatori in trattativa.

La Fiorentina ora starebbe puntando da un lato Rudi Garcia, ex allenatore di Roma, Olympique Marsiglia e Lione e dall’altro Claudio Ranieri, ex tecnico della Sampdoria e già conoscitore dell’ambiente.

Per quanto riguarda Gattuso, invece, si potrebbero aprire le porte del Tottenham dopo il fallimento della trattativa con Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma.