Serie B, la quinta giornata è ricca di big match

L’anticipo di domani sera tra Palermo-Genoa apre il palinsesto della quinta giornata del campionato di serie B ricca di partite interessanti. Un weekend incandescente per la serie cadetta che si concluderà con il posticipo domenicale tra Spal e Venezia.

Palermo-Genoa, un anticipo di lusso

Al Barbera, come ampiamente anticipato, va di scena la sfida tra Palermo e Genoa. I rosanero di Corini, dopo due ko di fila devono conquistare punti per smuovere la classifica, gli ospiti dal canto loro, ancora imbattuti, fiutano l’intera posta per mettere pressione alle tre capolista, Reggina, Frosinone e Brescia che giocano tutte in trasferta. La partita si gioca domani sera alle 20.30 al Renzo Barbera.

Benevento-Cagliari, sfida da tripla

Sabato alle 14 il grosso del programma con 7 sfide. Benevento e Cagliari si trovano di fronte al Vigorito appaiate in classifica con 7 punti ed a ridosso dalle zone altissime della classifica. Entrambe vengono da un successo. I sanniti hanno affondato il Venezia a domicilio per 2-0, i sardi, neoretrocessi dalla A, hanno superato di misura il Modena. Entrambe sono due formazioni solide.

Frosinone a Cittadella per non smettere di correre

Il Cittadella vuole tornare al successo, il Frosinone non vuole smettere di volare. Queste le motivazioni delle due compagini all’antivigilia della partita che si giocherà al Tombolato. I veneti sono reduci dallo 0-0 esterno ad Ascoli ed hanno raccolto finora 5 punti ma non vincono dall’esordio, ovvero dal 4-3 al Pisa. Di contro, i ciociari, primi in classifica con Brescia e Reggina, cercano altri tre punti per continuare a correre e cercano il bis dopo il 2-0 nel turno precedente rifilato al Como.

Como-Sudtirol per la bassa classifica

I padroni di casa a caccia della prima vittoria, il Sudtirol vuole continuità. In palio punti pesanti in chiave salvezza benché si sia soltanto al quinto turno. Il Como in questo inizio di stagione non ha ancora vinto ed ha raccolto solo due punti nelle prime due giornate dopo i pareggi con Cagliari e Pisa. I lariani attendono la condizione di Cesc Fabregas.

Di fronte la squadra di Bisoli si è sbloccata e dopo 3 ko consecutivi ha superato in rimonta il Pisa per 2-1. Un successo che ha dato punti pesanti ed entusiasmo alla matricola bolzanina.

Il Bari a Cosenza per mantenere l’imbattibilità

Altro match estremamente interessante è quello che vede di fronte Cosenza e Bari. I padroni di casa dopo due vittorie consecutive con Modena ed a Benevento hanno un po’ frenato perdendo successivamente a Parma e pareggiando a Terni. I calabresi, però, hanno giocato finora una sola partita in casa. Sette i punti fin qui raccolti.

Il Bari è al momento la matricola terribile di questo avvio di stagione in cadetteria. Una vittoria col Perugia e tre pareggi (uno col Palermo alla seconda) permettono ai Galletti di navigare in una buona zona di classifica con 6 punti. Pugliesi scottati dal 2-2 interno con la Spal nell’ultimo turno: gli estensi hanno rimontato due reti nella ripresa.

Modena riceve la capolista Brescia

Il Modena vuole ritrovarsi in casa ed al Braglia riceverà la capolista Brescia con l’imperativo di vincere. Dopo il ko di Cagliari, la matricola emiliana è ferma a quota tre in graudatoria. I Canarini al Braglia hanno vinto 4-1 sulla Ternana due settimane fa.

Le Rondinelle dopo il successo di sabato scorso sul Perugia per 2-1 hanno raccolto 9 punti ed hanno nel mirino la quarta vittoria stagionale.

Il Parma vuole decollare, la Ternana a caccia di punti pesanti in trasferta

Al Tardini si sfidano Parma e Ternana, due squadre separate da due punti. Il Parma con un successo e tre paregggi staziona a centroclassifica. Nell’ultimo turno i ducali hanno pareggiato in modo spettacolare 3-3 a Marassi sul campo del Genoa. Squadra solida che però non è riuscita a sfruttare fino in fondo il suo potenziale.

Gli umbri cercano il primo punto in trasferta avendo perso 2-1 ad Ascoli all’esordio e 4-1 a Modena nella terza giornata. I punti dei rossoverdi sono arrivati solo al Liberati grazie all’1-0 alla Reggina ed al pareggio col Cosenza di sette giorni fa.

Pisa con l’imperativo di vincere, la Reggina non vuole fermarsi

Il Pisa è già con l’acqua alla gola ed all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani riceve la Reggina, squadra in forma e reduce dal fragoroso 3-0 rifilato al Palermo.

I toscani allenati da Rolando Maran hanno conquistato un solo punto in quattro partite frutto del pareggio interno col Como di due settimane fa. Tre le sconfitte, in avvio col Cittadella, in casa col Genoa e quella di domenica scorsa sul campo del Sudtirol. Un periodo non certo facile per i nerazzurri che alla vigilia del campionato erano accreditati tra le formazioni da tenere d’occhio vista la finale dei play off persa a giugno col Monza.

Gli amaranto di Pippo Inzaghi con 10 gol fatti sono il miglior attacco della cadetteria dopo quattro giornate.

La Reggina ha iniziato con il 3-1 esterno sul campo della Spal e poi ha perso a Terni di misura, poi ha sfruttato il doppio turno al Granillo aggiudicandosi largamente le sfide con Sudtirol 4-0 e, appunto con i rosanero per 3-0. L’entusiasmo dell’Undici calabrese può essere la marcia in più di fronte ad un avversario che non può più sbagliare.

Perugia a caccia della prima vittoria, Ascoli vuole tornare a correre

Alle 16.15 di sabato 10 settembre andrà al Curi si troveranno di fronte il Perugia e l’Ascoli. I padroni di casa hanno raccolto un solo punto in questo avvio di stagione. Quello ottenuto grazie al pareggio interno alla seconda giornata col Parma poi due ko di fila con Bari e Brescia che hanno relegato il Perugia nelle retrovie. L’attacco è sotto accusa con 2 reti segnate in 360 minuti (più recuperi) ed una difesa che ha mostrato falle, 7 gol al passivo, non fanno dormire sonni tranquilli a Castori. Gli ospiti dopo l’impresa del Barbera di 15 giorni fa si sono inceppati in casa al Del Duca non riuscendo ad andare oltre lo 0-0 col Cittadella. Un nuovo colpo esterno potrebbe rilanciarli ulteriormente.

Il posticipo è Spal-Venezia

La quinta giornata della serie B si chiude con i botti. La sfida di domenica 11 settembre (calcio di inizio alle 16.15) vede di fronte due possibili protagoniste che per ora hanno alcune difficoltà a decollare. La Spal dopo il ko interno con la Reggina non ha più perso pareggiando ad Ascoli 1-1, abbattendo il Cagliari 1-0 in casa e strappando in rimonta un punto al Bari riagguantando il 2-2 nel finale di partita.

Il Venezia ha conquistato 4 punti tutti in trasferta. Al Penzo ha perso 2-1 col Venezia e 2-0 col Benevento, in trasferta ha superato il Sudtirol 2-1 e pareggiato a Cittadella 1-1. La sfida del Paolo Mazza potrebbe confermare la tendenza dei lagunari ad essere squadra corsara. I tre punti possono comunque rilanciare le ambizioni delle due squadre che di recente hanno conosciuto la massima serie.

La classifica, Palermo a quota 4

Questa la classifica della serie B dopo 4 giornate. Reggina, Frosinone e Brescia 9 punti; Ascoli e Genoa 8; Benevento, Cagliari e Cosenza 7; Bari e Parma 6; Cittadella e Spal 5; Palermo, Venezia e Ternana 4; Modena e Sudtirol 3, Como 2, Pisa e Perugia 1.