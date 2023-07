Pallanuoto maschile A1, il sette etneo conferma il suo leader

Dopo i nuovi arrivi che ne hanno modificato alcuni tratti del volto, la Nuoto Catania pensa ai rinnovi. E riparte da quello col capitano Giorgio Torrisi che rimane rossazzurro.

E dopo aver toccato e reso vincente l’ultimo pallone della stagione passata con il rigore che ha battuto Anzio in semifinale play out e sancito la conferma della A1 per il sette allenato da Giuseppe Dato, commenta felice la sua scelta.

“Essere capitano di una squadra con un’impronta catanese così forte mi inorgoglisce – osserva – ho seguito con interesse la campagna acquisti che la dirigenza ha portato avanti e sono felice dei ragazzi che ci raggiungeranno, Catania si conferma una meta ambita ed una famiglia che accoglie chi vuole impegnarsi e crederci, aspettiamo che arrivino Francesco, Luka, Slobo e Jake”.

Nuoto Catania pronta a ripartire

La Nuoto Catania è pronta a ripartire dalle sue basi composte da atleti che essendo nati e cresciuti nel e con il club sentono in modo speciale l’appartenenza ai colori che portano alto il nome della città nell’élite dello sport nazionale che nel capoluogo etneo hanno radici storiche importanti.

E quindi si parte dal primo fra tutti, dal capitano Giorgio Torrisi che ha messo la sua firma nel contratto che rinnova ogni anno con la fede rossazzurra: “Come ormai ripeto tutti gli anni il mio rinnovo è solo una formalità. La mia carriera agonistica è iniziata con la Nuoto Catania e con la Nuoto Catania terminerà. Negli ultimi anni ho dovuto conciliare la mia vita sportiva con quella lavorativa sempre più impegnativa, che purtroppo, per gran parte delle settimane, mi tiene lontano dai miei compagni. Però la voglia di vivere emozioni come la salvezza della stagione appena conclusa e l’attaccamento a questa società e a questo sport mi porta a continuare per almeno un’altra stagione, poi chissà”.

E prosegue: “Essere capitano di una squadra con un’impronta così catanese mi inorgoglisce molto e sono convinto potrà essere la marcia in più per ottenere gli obiettivi prefissati. Inoltre colgo l’occasione per fare i complimenti ai ragazzi dell’Habawaba che hanno ottenuto un risultato storico, sono loro il futuro della prima squadra. Parimenti dico agli under 18 di non abbattersi aver giocato la finale nazionale è motivo di vanto per tutti noi, alcuni di loro li aspetto in vasca aggregati al nostro roster della prima squadra. Con l’occasione vorrei dare il benvenuto nella famiglia rossoazzurra ai miei nuovi compagni di squadra!”.

Dato “Il rinnovo del nostro capitano è un valore aggiunto”

Il tecnico Peppe Dato anche lui ultra veterano della compagine rossoazzurra non nasconde la felicità di riabbracciare il suo capitano anche per la prossima stagione e pone obiettivi sfidanti per tutti.

“Centrata la salvezza dopo una stagione difficile era doverosa una riflessione – sottolinea – di comune accordo col mio presidente Mario Torrisi e i suoi collaboratori Pippo Leonardi e Peppe Corsello ci siamo concentrati sulla strategia da mettere in campo. Non abbiamo ostacolato la volontà di chi non credeva nel progetto o aveva, legittimamente, altre esigenze e punteremo con decisione su un gruppo di giovani che dovrà avere la maturità tecnica e mentale per poter competere in un campionato difficilissimo. In quest’ottica sono state fatte delle operazioni mirate nella scelta di Sam Slobodien, Luka Murisc, Jake Muscat e Francesco Ghiara, giocatori giovani, con alle spalle esperienze importanti e con voglia di affermarsi. La scelta, poi, del nostro capitano Giorgio Torrisi di sposare la causa ancora una volta rappresenterà per tutti un valore aggiunto”.

Il direttore sportivo Giuseppe Leonardi ha dichiarato: “Anche questo anno partendo dal nostro gruppo catanese “storico” abbiamo provato a rinforzare la squadra con innesti mirati in ruoli importanti e continuiamo a guardarci intorno. Anche il gruppo under 18, che ha raggiunto la final8 nazionale, contribuirà ad irrobustire il gruppo. Dietro di loro gli under 12/14/16 che hanno raggiunto ottimi piazzamenti nei loro campionati. Una citazione finale per gli under 13 freschi vincitori dell’HaBaWaBa torneo di rilevanza internazionale. Come si può ben capire la nostra forza sono i settori giovanili, che danno, grazie al lavoro di tutti gli addetti, sempre nuova linfa alla nostra società, Giorgio è il capitano di tutto questo gruppo enorme che ho citato e con lui ripartiamo alla grande”.