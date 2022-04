Domani il gran finale sull’Etna

Grande sorpresa nella terza tappa del Giro di Sicilia 2022. Il giovane croato Fran Mihaljevic si è aggiudicato la frazione che ha portato il gruppo da Realmonte al traguardo di Piazza Armerina. E dopo questo exploit veste la maglia giallorossa di leader della classifica generale strappandola all’idolo di casa Damiano Caruso. Mihaljevic con i suoi 19 anni ed 8 mesi è il vincitore più giovane nel nuovo corso della corsa isolana.

In fuga fin da subito, da solo negli ultimi 12 km

Il 19enne della Cycling Team Friuli Asd ha attaccato fin dall’inizio ed è riuscito a resistere conducendo poi gli ultimi 12 km da solo. Firmando il suo capolavoro. Dopo 41″ è arrivato il gruppo regolato in volata da Pier-André Coté (Human Powered Health) mentre buon terzo posto per il palermitano Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) al secondo podio in questa edizione dopo quello ottenuto a Bagheria nella frazione inaugurale. Buon sesto posto per Vincenzo Nibali che domani si giocherà tutto per la vittoria finale.

Miholjevic “Ancora non ci credo”

Rimane incredulo Fran Miholjevic. Dopo la sua impresa, ha sottolineato: “Ancora non credo a cosa è successo. Ero partito con l’intento di andare in fuga soprattutto per mostrare gli sponsor in diretta tv ma passo dopo passo abbiamo visto che il gruppo non riusciva a rimontare. Ho cominciato a crederci quando sono arrivato ai 50 metri ed è stato bellissimo. Proverò a tenere la maglia ma sarà molto difficile, intanto ho conquistato questa vittoria straordinaria”.

La top ten di giornata

1. Fran Miholjevic (CT Friuli) 4h54’07”

2. Pier-André Coté (Human Powered Health) +41″

3. Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) s.t.

4. Nicola Venchiarutti (Work Service Vitalcare Vega) s.t.

5. Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) s.t.

6. Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) s.t.

7. Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) s.t.

8. Valerio Conti (Astana Qazaqstan) s.t.

9. Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert) s.t.

10. Alessandro Fedeli (Nazionale Italiana) s.t.

Giro di Sicilia 2022, la classifica generale dopo la terza tappa

Fran Miholjevic è il nuovo leader del Giro di Sicilia 2022 con il tempo totale di 13h01’14”.

Damiano Caurso (Nazionale Italiana) insegue a 18″, terzo Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) con un gap di 22″.

Quarto è Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè) a 23″ dalla prima posizione, quinto Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert-Materiaux) a 24″ da Miholjevic. I giochi, dunque, sono ancora aperti.

Le maglie al Giro di Sicilia 2022 dopo la terza tappa

Fran Miholjevic è la nuova maglia giallorossa, e veste anche la maglia bianca di miglior giovane. Filippo Fiorelli veste la maglia Ciclamino per il leader della corsa a punti. Stefano Grandin è maglia verde pistacchio come leader della Montagna.

Domani il gran finale sull’Etna

Domani si correrà il gran finale del Giro di Sicilia 2022 con la quarta tappa che porterà i corridori da Regalna a Piano Provenzana sull’Etna dopo 140 km. La più corta, ma sicuramente la più dura delle altre tre. Una chiusura con i botti con una frazione che presenta ben tre Gran premi della Montagna: due sono a Contrada Giuliana, il terzo sull’Etna a Piano Provenzana sul traguardo. La classifica potrebbe avere degli scossoni.

Tappa di alta montagna con poco respiro dopo metà corsa. Prima parte lungo la strada che contorna l’Etna collegando Biancavilla, Adrano, Bronte, Maletto e Randazzo. Qui la corsa sale lungo il vulcano per contornarlo più in quota sulla Sp. Quota Mille. Discesa attraverso Linguaglossa (passaggio impegnativo) fino a Piedimonte Etneo dove comincia la prima salita “Superior” della tappa che porta a Contrada Giuliana. Discesa impegnativa attraverso Milo e Santa Venerina fino a Giarre. Dopo Mascali (TV di tappa) inizia la seconda ascesa a Contrada Giuliana diversa e leggermente più impegnativa della precedente. Dopo il GPM breve falsopiano a scendere prima della salita finale di 18 km a partire da Fornazzo.

La salita finale misura 18.0 km e sale sul versante Est dell’Etna seguendo un ritmico alternarsi di tornanti lungo colate di lava più o meno recenti. La pendenza media è del 6.0% tenendo conto che all’interno della salita è presente una breve discesa (dopo il bivio del Rifugio Citelli), ma gli ultimi 3 km presentano (a ridosso dei 2000 m) le medie maggiori (circa 9%) e il picco dell’11% a 1500 m dall’arrivo. Rettilineo finale di 50 metri su asfalto, largo 6.5 metri, chiuderà il Giro di Sicilia 2022.