Ciclismo, in volata ha battuto Albanese e Blake Quick

Volata vincente tra le strade di Damiano Caruso. Niccolò Bonifazio si aggiudica la seconda tappa, Canicattì-Vittoria di 193 km, del Giro di Sicilia 2023. Sul traguardo di Vittoria, nel Ragusano, il portacolori della Intermarché Circus Wanty ha preceduto allo sprint Vincenzo Albanese della Eolo Kometa Cycling Team e l’australiano Blake Quick del Team Jayco AlUla.

Il ciclista piemontese ha tagliato il traguardo in 4h 28′ 37″ anticipando nettamente di potenza gli altri corridori sul lungo rettilineo finale. Bonifazio non vinceva da quasi un anno, dalla quarta tappa della Route d’Occitanie 2022 e non vinceva una tappa di una corsa in Italia da più di 8 anni.

Il suo unico successo da professionista in Italia era la Coppa Agostoni del 17 settembre 2014. “Ho lavorato molto durante l’inverno ma non avevo avuto ancora la mia occasione – ha detto Bonifazio – stamattina ero fiducioso di poter vincere e ci sono riuscito. Sono partito anticipando un po’ il tempo e ce l’ho fatta. La mia ultima vittoria risale a quasi 300 giorni fa, poco prima del Tour de France dello scorso anno. Voglio vedere cosa succederà ora. È una vittoria importante”.

Buone prove per Fiorelli e Caruso

Fuori dal podio, ma protagonisti di una buona prova, il palermitano Filippo Fiorelli e il ragusano Damiano Caruso arrivati rispettivamente al quarto e al quinto posto. Per quest’ultimo, vincitore della scorsa edizione del Giro di Sicilia, si tratta del secondo risultato tra i primi cinque in questo Giro di Sicilia. Ieri, infatti, era giunto quarto nella tappa inaugurale. Caruso rimane quarto a 18″ dalla maglia giallorossa.

Fisher Black rimane leader del Giro di Sicilia 2023

Il neozelandese Finn Fisher Black, vincitore della prima tappa ieri ad Agrigento e arrivato oggi in gruppo, conserva la maglia giallorossa di leader della classifica generale.

“È stata una bella sensazione correre con la maglia di leader – ha raccontato Fisher Black – una sensazione che non avevo mai provato prima d’ora. Domani la tappa sarà più impegnativa, vedremo cosa accadrà”.

Domani – giovedì 13 aprile – la terza tappa porterà i corridori da Enna a Termini Imerese per 150 chilometri. Partenza da piazza Europa alle 11,30, arrivo a Termini Imerese in piazza Duomo.

Classifica generale, top ten, dopo due tappe

1 Finn Fischer-Black (Uae Team Emirates) in 7h52’34”

2 Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) a 6″

3 Diego Ulissi (Uae Team Emirates) a 14″

4 Damiano Caruso (Baharain Victorius) a 18″

5 Thomas Pesenti (Beltrami Tsa Tre Colli) a 18″

6 Valerio Conti (Team Corratec) a 18″

7 Kobe Goossens (Intermachè – Circus – Wanty) a 18″

8 Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team) a 18″

9) Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) a 18″

10) Kevin Colleoni (team Yayco Alula) a 18″.

Le maglie del Giro di Sicilia 2023

Maglia Giallo Rossa, leader della classifica generale – Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team)

Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna – Michael Belleri (Biesse – Carrera)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1998 – Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) – indossata da Thomas Pesenti (Beltrami TSA – Tre Colli).