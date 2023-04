Sorpresa al Giro di Sicilia 2023, Finn Fisher-Black vince la prima tappa

Edoardo Ullo di

11/04/2023

Vittoria e maglia Giallorossa. A sorpresa. Ci si aspettavano i big è arrivato il successo di uno sconosciuto. Il giovane neozelandese Finn Fisher-Black si è aggiudicato la prima tappa del Giro di Sicilia 2023 che si è chiusa oggi e che ha portato i corridori da Marsala ad Agrigento dopo 159 chilometri.

Il portacolori della Uae Team Emirates, alla prima vittoria da professionista, è transitato per primo al traguardo in 3h24’07” alla media oraria di 46,738 km. Chiaramente il giovane 21enne veste anche la maglia giallo rossa di leader della corsa. Certamente per lui, una giornata indimenticabile.

Caruso è quarto

Secondo posto per Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) giunto ad 8 secondi e terzo con lo stesso tempo Diego Ulissi (Uae Team Emirates). Quarta posizione per il vincitore della scorsa edizione, il favorito Damiano Caruso (Bahrain – Victorious) seguito da Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team). Per lui a 18 secondi dal leader.

Fisher-Black ha costruito la sua vittoria di tappa nell’ultimo chilometro e mezzo spingendo fino alla fine con Ulissi che non si è opposto all’azione dell’alfiere della Uae Team Emirats.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa e maglia giallo Rossa ha dichiarato: “Non era affatto questo il piano. Mi aspettavo che Diego (Ulissi, ndr) vincesse. Ho attaccato e, quando mi sono guardato indietro, non c’era più nessuno. Il direttore sportivo alla radio mi ha detto di continuare. Non credevo di vincere finché non ho tagliato il traguardo. È la mia prima vittoria da professionista ed è molto importante per me, visto che l’anno scorso mi sono rotto una gamba e tornare è stato molto difficile”.

Podio classifica generale

Questo è il podio della classifica dopo la prima tappa che corrisponde a quello della frazione. La differenza però la fanno gli abbuoni al traguardo.

1 – Finn Fisher-Black (Uae Team Emirates)

2 – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) a 12″

3 – Diego Ulissi (Uae Team Emirates) a 14″

Giro Di Sicilia, le maglie

Maglia Giallorossa, leader della classifica generale, sponsorizzata dalla Regione Siciliana – Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates)

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it – Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates)

Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel Green Power – Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1998, sponsorizzata da Crédit Agricole – Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates)

Mercoledì 12 aprile, seconda tappa Canicattì-Vittoria

Domani – mercoledì 12 aprile – è in programma la seconda tappa del Giro di Sicilia da Canicattì a Vittoria di 193 chilometri, partenza alle 10.35 da Largo Savoia.