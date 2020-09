Girone C di Serie C di fuoco, le avversarie delle siciliane

01/09/2020

Il girone C della Serie C, che avrà inizio domenica 27 settembre, si preannuncia di fuoco e lo si sa da tempo. Ma lo sarà ancora di più per una novità. Innanzitutto, lo sarà per le tre siciliane: il Palermo che è tornato tra i professionisti con l’obiettivo dichiarato di centrare la promozione entro due stagioni (ma non potrà non provarci già da subito); il Catania che, con la nuova società, proverà a lottare concretamente per il ritorno in B dopo troppi anni di assenza; il Trapani che è retrocesso dai cadetti a causa della penalizzazione. E poi ci sono tutte le altre. E che altre! Al momento la situazione è questa: Avellino; Picerno; Bari; Bitonto; Casertana; Catania; Catanzaro; Cavese; Juve Stabia; Monopoli; Paganese; Palermo; Potenza; Teramo; Ternana; Trapani; Turris; Vibonese; Virtus Francavilla; Viterbese. Attenzione, però. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, presieduto da Cesare Mastrocola, ha deciso di far retrocedere il Picerno in D e di penalizzare il Bitonto di 5 punti, con conseguente promozione del Foggia. Il deferimento riguarda la combine nella gara tra i lucani e i pugliesi del 5 maggio 2019, nel torneo di Serie D. La società lucana ha annunciato che presenterà il ricorso. Quindi, se dovesse essere confermata la decisione del Tribunale federale nazionale, il girone C andrebbe ad arricchirsi con un’altra società blasonata come quella foggiana. Insomma, ci sarà da divertirsi e da lottare. Segui Il Palermo Calcio su Facebook.

