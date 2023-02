Pallamano femminile, domani alle 18 il match che porta alle semifinali

Trasferta a Rimini per L’Handball Erice che si tuffa nella Final Eight di Coppa Italia di pallamano femminile. La formazione siciliana, infatti, dopo aver chiuso il girone di andata della massima serie al terzo posto (ora è quarta, dopo tre giornate di ritorno ma saldamente in zona play off scudetto, ndr), ha conquistato il diritto di disputare il torneo che assegna il trofeo. Una vera e propria vetrina, un antipasto dei play off scudetto.

Handball Erice cerca le semifinali e la rivincita col Casalgrande

Domani, venerdì 3 febbraio alle 18, le Arpie affronteranno il Casalgrande Padana. Il match sarà trasmesso in diretta su Eleven Sport. Una sfida che mette in palio le semifinali. Ma non sarà semplice. Nonostante il campionato dica che l’Erice abbia 8 lunghezze di vantaggio in più rispetto alle avversarie, proprio le emiliane seppero imporsi nell’unico precedente stagionale.

Il 15 ottobre scorso, era la quinta giornata di andata, il Casalgrande si impose 32-26. Poi le siciliane riuscirono a fare una striscia vincente di 6 risultati vittorie di fila.

Sfida a distanza tra Mrkikj e Furlanetto

Duello a distanza tra due bomber di razza. Si sfidano, infatti, due delle migliori marcatrici del campionato: Savica Mrkikj a Erice e Ilenia Furlanetto tra le emiliane. Rispettivamente con 106 e 101 gol, sono le giocatrici più prolifiche alla vigilia di queste Finals.

Debutto sulla panchina dell’Handball Erice per Margarida Conte

C’è molta curiosità anche per il debutto sulla panchina dell’Handball Erice dell’allenatrice brasiliana Margarida Conte che è stata annunciata la scorsa settimana. Prime Finals anche per la franco-camerunense Karichma Ekoh, rinforzo di lusso del team trapanese

Casalgrande aveva preso parte alle Finals anche nella passata stagione, da neo-promossa: chiuse la sua esperienza ai quarti, eliminata dalla Cassa Rurale Pontinia. Anche l’Handball Erice non andò oltre il primo turno nell’edizione 2021-2022 della Coppa, sconfitta nettamente dal Brixen Sudtirol che poi avrebbe vinto la Coppa ed anche lo scudetto.

In caso di vittoria, l’Handball Erice affronterebbe la vincente tra Jomi Salerno e Securfox Ferrara.

Benincasa “Casalgrande ottima squadra, ma noi siamo pronte”

Lorena Benincasa, capitano dell’Ac Life Style Erice presenta la partita: “Le Finals di Coppa Italia arrivano al momento giusto, per noi sarà una grande occasione di riscatto viste le opache prestazioni di questo inizio 2023. Arriveremo a Rimini con l’obiettivo di fare bene, di dimostrare che non siamo la squadra vista in queste ultime partite. L’arrivo dell’allenatrice e delle nuove giocatrici hanno dato nuova linfa alla squadra. Nei quarti di finale di venerdì incontreremo il Casalgrande Padana, un’ottima squadra, un mix di giocatrici giovani e d’esperienza. Su tutte spicca il nome di Ilenia Furlanetto giocatrice di assoluto valore”.

E prosegue: “Per noi non sarà una partita facile, vista anche la sconfitta subita ad ottobre in terra reggiana, ma da quella sconfitta abbiamo appreso e siamo cresciute tanto. Per quanto riguarda Erice: abbiamo un roster di tutto rispetto, ma questo non conta nulla se non lo si dimostra sul campo, alle parole devono seguire i fatti e adesso è il momento di fare”.

Coppa Italia, il calendario, Handball Erice a caccia del trofeo

Giovedì 2 e venerdì 3 febbraio si disputano i quarti di finale di Coppa Italia. Poi sabato semifinali e domenica 5 febbraio la finalissima che assegna il trofeo. L’Handball Erice cerca il suo primo sigillo.

Quarti di finale

Giovedì 2 febbraio

Alle 14 (C) Jomi Salerno – Securfox Ferrara

Alle 18 (D) Cassa Rurale Pontinia – Cellini Padova

Venerdì 3 febbraio

Alle 14 (A) Brixen Sudtirol – Cassano Magnago

Alle 18 (B) AC Life Style Erice – Casalgrande Padana

Semifinali

Sabato 4 febbraio

Alle 14 Vincente C – Vincente B

Alle 16 V Vincente D – Vincente A

Finalissima

Domenica 5 febbraio

Alle 11.30