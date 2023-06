Nuovo doppio colpo per l’Handball Erice, Manojlovic e Rodrigues Belo

Edoardo Ullo di

24/06/2023

Una campionessa d’Italia in carica ed una ex campionessa del mondo. Doppio colpo di mercato per l’Handball Erice. Il club neroverde annuncia infatti gli arrivi del terzino Ramona Vesna Manojlovic dello Jomi Salerno e della brasiliana Ana Paula Rodrigues Belo proveniente dall’Scm Craiova.

Due arrivi che confermano la volontà delle Arpie di voler lottare anche per la prossima stagione per lo scudetto, sfiorato lo scorso maggio, e di confermarsi in Coppa Italia (vinta a febbraio) oltre a voler fare bene anche in Europa. Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati gli arrivi di Jospehine Nkou, Romina Ramazzotti, Michela Notarianni e Gala Irene Rios. Prede sempre più forma, dunque, il volto della squadra allenata da Margarida Conte per la stagione 2023-2024 di pallamano femminile.

La “giustiziera” Ramona Vesna Manojlovic veste neroverde

Terzino classe 2002, Ramona Vesna Manojlovic è uno degli astri nascenti della pallamano femminile italiana. Ha già vinto tre Super coppe, una Coppa Italia e due scudetti. Tutti da protagonista.

È, inoltre, stata “giustiziera” dell’Handball Erice nella drammatica e decisiva gara 2 della finale tricolore quando a 10 secondi dalla fine ha trovato la rete della vittoria (24-23) per le campane che ha rimesso la serie in parità e permesso di andare alla bella dominata dalla sua squadra.

Nella scorsa stagione ha segnato 123 reti nella regular season e 33 nei play off confermandosi una delle migliori marcatrici della massima serie nazionale.

La ex campionessa del mondo Rodrigues Belo arriva dal Craiova

Nelle scorse ore è stato ufficializzato l’approdo in maglia neroverde di Ana Paula Rodrigues Belo. L’esperto centrale brasiliano, classe 1987, giunge dal club bulgaro dell’Scm Craiova. Ha vinto tutto in carriera. Suo apice 10 anni fa, quando nel 2013 vinse i Mondiali in Croazia con la maglia della nazionale verde-oro. Nel 2016 col Csm Bucaresti ha alzato la Champions League, nel 2013 ha vinto la Coppa Coppe con le austriache dell’Hypo Niederosterreich mentre nel 2017 ha conquistato la Ehf Cup con le russe del Rostov Don.

In squadra trova un’altra brasiliana: il portiere Chana Masson arrivata ad Erice ad inizio 2023 e subito in grado di essere protagonista.