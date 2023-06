Pallamano femminile serie A1

Altri tre colpi per l’Handball Erice. Nelle ore scorse sono state ufficializzate l’ala sinistra Josephine Nkou proveniente dal Paris 92, il portiere Romina Ramazzotti e la centrale Michela Notarianni entrambe la scorsa stagione al Pontinia.

Si modifica sempre più il volto nuovo delle Arpie in vista della stagione 2023-2024 che si preannuncia particolarmente impegnativa per le neroverdi di Margarida Conte. L’obiettivo del club siciliano, vicecampione d’Italia e vincitore della Coppa nazionale, è quello di lottare per lo scudetto ma anche di conquistare una nuova Coppa Italia e di far bene in Europa.

Queste tre giocatrici si uniscono alla pivot argentina Gala Irene Rios, la scorsa stagione a Paceco.

Dal Paris 92 arriva Josephine Nkou

Dal campionato francese arriva Jospehine Nkou, ala sinistra franco-congolese di 27 anni. Ha vinto il campionato, salendo in 1 divisione nella stagione 2015-2016. La scorsa stagione è stata finalista della Coppa di Francia (persa dal suo Paris 92 nei confronti del Metz Handball per 37-24) mentre lo scorso anno ha chiuso al terzo posto la Coppa d’Africa disputata in Senegal con la Nazionale del Congo. Nel 2021-2022 ha partecipato sia alla Coppa dei Campioni che alla Coppa del Mondo.

Romina Ramazzotti e Michela Notarianni

Romina Ramazzotti, portiere italo-argentina classe ’94, proviene dal Pontinia, formazione che nella scorsa stagione ha chiuso al quarto posto il campionato venendo eliminata in semifinale scudetto da Salerno. Ramazzotti ha confermato di essere uno dei migliori etremi difensori della massima serie italiana.

Gioca in Italia dal 2015 vestendo le maglie del Teramo, Flavioni, Leno e Pontinia mentre nel 2014 ha partecipato ai mondiali Under 20 in Croazia.

Anche Michela Notarianni arriva dal Pontinia. Si tratta di un centrale-terzino classe 2001 con esperienze a Fondi, Leno e Nuoro. Ha già esperienze in Nazionale.

Nel suo palmarés individuale spiccano anche il titolo di capocannoniere alle finali nazionali Under 20 2021-2022, ed il premio come miglior terzino sinistro alle finali nazionali Under 20 della stagione appena conclusa.