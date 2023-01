Pallamano femminile serie A1, sabato Arpie sul campo dell'ultima in classifica

A Mestrino per tornare alla vittoria, riscattare la sconfitta interna con la capolista Pontinia nel turno precedente e difendere la terza posizione in classifica dal ritorno del Brixen Sudtirol. Questo l’imperativo dell’Handball Erice che sabato 14 gennaio sarà ospite della squadra veneta per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie A1 di pallamano femminile. La sfida si giocherà alle 18.30 e sarà trasmessa su Elevensports.

Miglior difesa contro peggior attacco

Le Arpie di fronte si troveranno di fronte ad una squadra che naviga nei bassi fondi della classifica. Il Mestrino ha raccolto appena 2 punti, frutto di un solo successo ed 11 sconfitte. Le padrone di casa, inoltre, sono il peggior attacco della massima serie avendo segnato 290 reti, l’Erice di contro ha la migliore difesa con 269 gol al passivo.

L’Handball Erice difende la terza piazza

Le neroverdi sono terze in classifica con 18 punti a 4 lunghezze dalla capolista Pontinia ed a 3 dal Salerno e devono stare attente alla rimonta delle campionesse d’Italia in carica, il Brixen Sudtirol che insegue ad un punto e chiude la zona play off scudetto. L’Handball Erice, quindi, non può sbagliare questa sfida che, sulla carta, sembra essere ampiamente alla porta. All’andata le siciliane si imposero in casa 27-20 contro le venete che attualmente condividono l’ultima posizione col Teramo.

Cozzi “Mestrino agguerrito e cambiato in questa stagione”

Melina Cozzi, ala sinistra dell’Handball Erice, presenta la sfida col Mestrino e non si fida della classifica delle avversarie.

“Affronteremo un Mestrino agguerrito e in parte cambiato e questi cambiamenti si vedono in campo – spiega – a differenza dell’andata abbiamo studiato una difesa molto più profonda e attiva e stiamo lavorando sul nostro attacco. Dall’inizio della stagione ad oggi la compagine mestrinese ha recuperato delle giocatrici importanti e quindi hanno rafforzato il loro attacco e di conseguenza noi dobbiamo presentare una difesa travolgente. Siamo ambiziose e abbiamo chiaro qual è il nostro obiettivo. Ovviamente non quello che abbiamo presentato in campo contro il Pontinia”.

Il programma della 13ma giornata

La tredicesima giornata del massimo campionato nazionale, seconda di ritorno, presenta il seguente palinsesto.

Jomi Salerno – Cassano Magnago

Securfox Ferrara – Casalgrande Padana

Mezzocorona – Brixen Sudtirol

Cassa Rurale Pontinia – Starmed Tms Teramo

Alì Best Espresso Mestrino – Ac Lif Style Handball Erice

Cellini Padova – Tushe Prato

La classifica aggiornata, Handball Erice sempre in zona play off

La classifica aggiornata dopo le prime 12 giornate vede la seguente situazione. Pontinia 22 punti; Salerno 21; Handball Erice 18; Brixen Sudtirol 17; Cassano Magnato 14; Casalgrande Padana 12; Cellini Padova 11; Ferrara e Prato 10; Mezzocorona 5; Mestrino e Teramo 2.