Pallamano, Arpie contro la regina della serie A1

Fermo il campionato, spazio alla Coppa Italia. L’Ac Life Style Handball Erice sfiderà domani, 3 febbraio, a Salsomaggiore Terme alle 18.30 la Pallamano Brixen nella sfida dei quarti di finale della coppa nazionale. La partita di domani sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della Figh.

Sfida ostica per le Arpie che si troveranno di fronte la prima della classe che lo scorso novembre espugnò il PalaCardella in campionato per 28-23. Sono passati quasi tre mesi da quella sfida e le neroverdi possono contare su Savica Mrkikj che nelle prime tre apparizioni in maglia neroverde ha segnato la bellezza di 37 reti. Prestazioni incoraggianti che hanno permesso alla squadra siciliana di mantenere l’ottava piazza e di avvicinarsi più alle zone di alta classifica rispetto a quelle pericolanti.

Benincasa “Una sfida molto dura”

“Uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio stagione era proprio la qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia cercando di migliorare la quarta posizione dello scorso anno” queste le parole del capitano della AC Life Style Handball Erice, Lorena Benincasa che continua “ma essendoci classificate da ottave nei quarti affronteremo la prima della classe, ovvero il Brixen. Una sfida che si preannuncia molto dura per noi. Nella nostra breve storia abbiamo incontrato tre volte il Brixen e per due ne siamo uscite sconfitte, come a novembre”.

“Importante approccio alla gara”

Il capitano neroverde continua: “Sicuramente non godiamo il favore del pronostico però essendo una partita secca giocherà un ruolo importante l’approccio alla gara e la capacità di competere sessanta minuti, cercando di commettere meno errori possibili con una squadra esperta come il Brixen. Per Erice la Coppa è un’occasione importante per provare a riscattare un girone d’andata complicato in cui non siamo riuscite ad esprimere le vere potenzialità della nostra squadra. Complice qualche infortunio di troppo non siamo mai riuscite a giocare con la squadra al completo”.

“Coppa Italia obiettivo importante per crescere”

E conclude: “La Coppa Italia sarà, sicuramente, una tappa importante per poter continuare a far crescere il nostro bagaglio d’esperienze. In fin dei conti siamo una Società giovane ma che inn questi due anni ha ben figurato in A1 e vuole continuare a farlo”.