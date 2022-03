Missione impossibile per l’Handball Erice, Arpie in casa della capolista Brixen

18/03/2022

Esame Brixen per l’Handball Erice che domani, sabato 19 marzo alle 19, sarà sul campo della capolista per la settima giornata di ritorno del campionato nazionale di serie A1 femminile di pallamano. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Elevensports.it. Handball Erice attesa da una sfida impossibile Sulla carta si preannuncia una missione impossibile. Le altoatesine sono in testa con 33 punti frutto di 16 vittorie ed un solo pareggio. Le neroverdi, settime in classifica a quota 16, sono a caccia di punti salvezza. Il sette ericino proverà l’impresa che permetterebbe di mantenersi sopra la zona play out. Le ultime trasferte, però, non sono andate a buon fine: quattro ko nelle ultime quattro uscite fuori dalle mura amiche. Due di misura con Padova e Cassano Magnago, due pesanti con Mestrino e, l’ultima in ordine cronologico col Pontinia. Tuttavia, le arpie sono reduci dall’ottima prova e netta affermazione casalinga sul Leno. Yudica “Partita speciale per noi” Brunella Yudica, terzino della squadra ericina, è consapevole della difficoltà di questa sfida. “Una partita difficile – sottolinea – quella contro il Brixen. È una partita speciale per noi dopo lo scontro in Coppa Italia durante la quale dovremo lottare per 60 minuti ma stiamo facendo delle sedute di allenamento molto intense e mirate per poter affrontare la prima della classe”. All’andata Brixen corsaro in casa dell’Handball Erice Il Brixen vinse il match di andata espugnando, non senza fatiche, il parquet del PalaCardella per 28-23 soffrendo tantissimo nel primo tempo chiuso in avanti di un solo gol. Protagonista per le altoatesine Arassay Duran Morens decisiva con le sue 11 reti assieme a Giada Babbo, a segno 8 volte. Quest’ultima è seconda in classifica marcatori con 132 gol dietro ad Ilaria Furlanetto del Casalgrande Padana. Divario più netto in Coppa Italia Ben diverso l’andamento dello scontro in Coppa Italia. Ad inizio febbraio l’Handball Erice si arrese 41-29 nonostante le 12 reti di Savica Mrkikj. Avventura subito finita per le neroverdi mentre il Brixen vinse il trofeo. Servirà quindi una prestazione maiuscola per uscire, quantomeno indenni, dal PalaSport di Bressanone.

