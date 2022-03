Pallamano, serie A1 femminile, le Arpie si impongono 38-22

Handball Erice a valanga. Davanti al pubblico amico del PalaCardella, le Arpie battono nettamente il Leno per 38-22 nella sesta giornata di ritorno del massimo campionato nazionale femminile di pallamano.

Le neroverdi conquistano due punti d’oro in classifica. Le ericine adesso sono al settimo posto a quota 16, gli stessi dell’Ariosto Ferrara che ha espugnato il parquet del Cellini Padova per 31-30. Grazie a questo punteggio le neroverdi scavalcano proprio le venete, rimaste a 15 punti, ed il Cassano Magnago, fermo a 14 dopo il ko esterno sul campo del Salerno.

Match in controllo per l’Handball Erice

Partita a senso unico quella di ieri. L’Handball Erice non ha avuto problemi a conquistare l’intera posta in palio “vendicando” anche il passo falso della sfida di andata quando fu costretta ad impattare nel finale sul 21-21. Una delle tante occasioni perdute del sette guidato da Fernando Gonzalez Gutierrez durante la prima fase della stagione.

Avvio lento, ma poi l’Handball Erice prende il controllo

Gara un po’ lenta, anche per via dello stop che ha caratterizzato il campionato in queste ultime settimane. Tuttavia, l’Handball Erice è riuscita a gestire l’incontro, che l’ha vista sempre in vantaggio. L’allungo è già importante nella prima parte del match, con le padrone di casa in vantaggio per 9-5 dopo quindici minuti. Mrkikj (sempre più bomber della squadra) e Coppola in attacco, oltre alle parate di Brkic e Iacovello, hanno spinto l’Handball Erice alla conclusione della prima frazione di gioco sul 17-9.

Arpie dilagano nella ripresa, Mrkikj fa 13

Il rientro in campo dal riposo è positivo per l’Handball anche grazie ad una difesa un più precisa in alcuni frangenti di gioco. Questo fondamentale consente alle Arpie di andare aumentare il vantaggio oltre le 10 reti.

Al quarantesimo, il parziale sul tabellone del PalaCardella recita 25-14. La fase finale del match è caratterizzata dalla grande corsa dell’Handball Erice che ha capitalizzato le occasioni con Antonella Coppola. Le neroverdi chiudono in scioltezza sul 38-22.

Il tabellino, anche Coppola in doppia cifra

Ac Life Style Erice vs Leno 38-22

Primo tempo: 17-9

Ac Life Style Erice: Colombo, Mrkikj 13, Yudica, Coppola 10, Losio 3, Basolu 1, Cozzi 4, Gorbatsjova 5, Brkic, Benincasa 1, Iacovello, Ravasz 1, Podariu, Felet, Satta. Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Leno: Sitzia, Bellu 1, Lavagnini M., Pugliara 9, Farise, Notarianni 4, Franceschini 1, Lanfredi 2, Convalle, Anelli, Lavagnini G. 2, Andreani, Kyryllova 3. Allenatore: Federico Reghenzi.

Arbitri: Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasier.