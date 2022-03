Pallamano, serie A1

Torna in campo la serie A1 femminile di pallamano dopo due settimane di pausa per la nazionale e torna a giocare l’Handball Erice. La formazione neroverde riceve sabato 12 marzo alle 18 al PalaCardella il Leno per la sesta giornata di ritorno. Sarà possibile seguire il match in presenza presentando il green pass o in streaming su Elevensports.

Handball Erice cerca punti tranquillità

La sfida di sabato mette in palio due punti importanti per entrambe le formazioni. Le siciliane sono ad un limbo. Con 14 punti totalizzati in 16 partite disputate, le Arpie sono alla caccia di ulteriori punti per evitare i play out. Il Leno, che ha una sfida in meno, naviga nei bassi fondi della classifica a quota 5 e cercano disperatamente punti da mettere in cascina per evitare l’ultimo posto e la retrocessione diretta in A1.

Col successo, l’Handball Erice può ambire ad allontanarsi dall’ottava posizione che significherebbe play out. Il sette siciliano è in lotta per evitare gli insidiosi spareggi salvezza con Ferrara e Cassano Magnago che hanno gli stessi punti in classifica, col Cellini Padova che ha una lunghezza in più e col Casalgrande Padana che ha 17 punti.

All’andata le due formazioni pareggiarono 21-21. Protagonista di quella sfida con 6 reti Domenica Satta per le siciliane mentre miglior marcatrice della partita è stata Michela Notarianni che con le sue 8 segnature trascinò la squadra lombarda al pareggio.

Cozzi “Con il Leno partita importante”

Melina Cozzi, ala sinistra dell’Handball Erice, sottolinea l’importanza del match con le lombarde. “La partita di sabato contro il Leno è molto importante per noi – sottolinea l’esperta atleta argentina che all’andata siglò 4 reti – dobbiamo essere precise, determinate e sicure per poter far rimanere i due punti a casa. Ogni squadra di questo campionato non è da sottovalutare e sicuramente il Leno scenderà agguerrito per portare a casa la vittoria. Ci siamo allenate bene in queste due settimane di fermo per la nazionale e sabato faremo del nostro meglio”.