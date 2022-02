Pallamano, serie A1 femminile, Arpie di scena al PalaCardella sabato

C’è il Casalgrande sulla strada dell’Handball Erice. Le arpie riceveranno sabato 19 febbraio alle 17 al PalaCardella le emiliane per il recupero della quarta giornata del massimo campionato nazionale femminile di pallamano.

Classifica deficitaria per l’Handball Erice

Le Arpie, ottave con 12 punti, sono alla caccia di una vittoria interna scaccia-crisi per allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica. Le neroverdi, inoltre, sono reduci dalla pesante sconfitta della settimana scorsa sul parquet del Pontinia per 25-14 dopo un match che ha visto gravi carenze offensive viste le assenze di Antonella Coppola, Alexandra Ravasz e di Savica Mrkikj. Quest’ultima non è scesa in campo previo accordi col presidente Mario Bianchi per essere una ex di turno.

Iacovello dopo il rientro cerca maggior minutaggio

Una delle pochissime note positive della trasferta di Pontinia, oltre alla buona prestazione in difesa (in effetti è mancato del tutto l’attacco col Pontinia, quarta forza del campionato), è stato il ritorno in campo del portiere Martina Iacovello anche se per pochi minuti.

“Un anno abbastanza difficile per me avendo subito due interventi nel giro di pochi mesi – sottolinea l’estremo difensore dell’Handball Erice – ma grazie al nostro staff medico sono riuscita a recuperare bene la mia forma fisica. La partita di sabato non è sicuramente facile ma abbiamo solo una possibilità: vincere. Non possiamo permetterci un’ulteriore sconfitta. Mancano poche partite alla fine del girone di ritorno e se non vogliamo andare ai play out dobbiamo metterci cuore, anima e testa. Tanta testa”.

Calalgrande punta sulla Furlanetto, capocannoniere del campionato

Il Casalgrande Padana precede le siciliane di tre punti ed è quinta in classifica ma a 5 lunghezze dalla zona play off. La sfida, dunque, si preannuncia calda. È la classica partita che può aprire degli orizzonti e dare la svolta alla stagione. Ci sarà, però, da temere le folate offensive di Ilenia Furlanetto, capocannoniere del campionato in solitaria con 137 reti.

All’andata l’Handball Erice vinse in trasferta

Le Arpie sperano di ripetere quanto fatto all’andata quando espugnarono 34-28 il PalaKeope con una prestazione maiuscola di Polina Gorbatsjova, a segno 11 volte.