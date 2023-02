Pallamano femminile, a Rimini netto successo per 26-17, domani match alle 14

Vittoria e semifinale. A Rimini, sede della Final Eight di Coppa Italia, l’Handball Erice supera agevolmente l’ostacolo Casalgrande Padana per 26-17 e vola alle semifinali del trofeo.

Domani, sabato 4 febbraio alle 14, ad attendere le Arpie ci sarà la Jomi Salerno che ha travolto nel suo quarto di finale la Securfox Ferrara col punteggio di 42-24. Due settimane fa la sfida di campionato si chiuse con la vittoria delle campane. Domani si aspetta una battaglia sul parquet romagnolo.

Esordio vincente di Margarida Conte

La formazione ericina ha vinto senza troppi patemi d’animo in una gara che ha visto la squadra guidata da Margarida Conte, al suo esordio in panchina, sempre avanti nel punteggio. Successo che “vendica” anche la sconfitta di metà ottobre in campionato.

Masson Mvp dell’incontro

Mvp dell’incontro sono state nominate Asia Mangone per Casalgrande, Chana Masson per Erice, decisiva con le sue parate. Altrettanto meritevoli di menzione sono anche le prestazioni di Mrkikj e Storozhuk, che hanno chiuso il match con 7 e 6 realizzazioni.

Handball Erice prende il largo dopo avvio equilibrato

Avvio di partita equilibrato con diversi errori in fase offensiva da parte delle due formazioni. Punteggio bassissimo: al 9’ il parziale è sul 3-3. Poi Storozhuk e Mrkikj spinono Erice verso il doppio vantaggio, il primo della gara, al 12’ col parziale di 5-3.

Casalgrande Padana si ferma per via delle parate di Masson ed Erice allunga sul 7 a 3 poco dopo la metà del primo tempo.

Il tecnico Conte chiede maggiore fluidità in attacco, cercando di allargare la manovra del gioco e chiama un minuto di sospensione al 21’ sul 9-4. I suggerimenti producono i loro effetti, considerate le reti di Basolu e Pugliara, che ricoprono i ruoli di ala al 24’ il vantaggio sale sull’11-5. Nel finale Casalgrande Padana capitalizza al meglio le proprie occasioni e va all’intervallo sul 12 a 8.

Nella ripresa le Arpie non si distraggono

Dopo la ripresa, Mrkikj e Storozhuk riportano Erice sul +6 (36’ 15-9). Il sette neroverde, però, abbassa un po’ la tensione e Casalgrande Padana si rifà pericolosamente sotto costringendo Conte al time-out al 38’ sul 15-12.

La precisione di Mrkikj e Losio è determinante per la fase offensiva del gioco ericino, con Agazzani costretto al minuto di sospensione. Al 46’ il tabellone dice 21-14.

Il ritmo di gioco scende le siciliane gestiscono il vantaggio acquisito (al 55’ è 22-16). Il finale poi vede il successo ericino con il risultato finale di 26 a 17. Domani con Salerno per le semifinali sarà un’altra storia ma anche col Casalgrande Padana la difesa dell’Handball Erice guidata dal portiere brasiliano Chana Masson si conferma piuttosto blindata.

Handball Erice – Casalgrande Padana, il tabellino

Ac Life Style Erice – Casalgrande Padana 26-17

Primo tempo: 12-8

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 4, Mrkikj 7, Benincasa, Losio 3, Landri 1, Cozzi 2, Iacovello (p), Basolu 1, Pugliara 1, Coppola, Ekoh 1, Storozhuk 6, Farisé. Allenatore: Margarida Conte.

Casalgrande Padana: Bonacini (p), Mangone 7, Giombetti 2, Franco 3, Furlanetto, Bordon (p), Apostol, Artoni S. 1, Rondoni, Giubbini, Artoni A. 1, Orlandi 1, Baroni, Giovannini, Mattioli, Lusetti 2. Allenatore: Marco Agazzani.

Arbitri: Stefano Riello e Niccolò Panetta.