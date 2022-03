Anche per abbonati e amici rosanero, vendita al pubblico dal 4 marzo

Anche gli abbonati e gli amici rosanero potranno acquistare sfruttando il diritto di prelazione i biglietti per l’attesa sfida tra Italia e Macedonia del Nord prevista al Barbera di Palermo il prossimo 24 marzo con calcio di inizio alle 20.45.

Prevendite aperte il 2 ed il 3 marzo

Dalle 12 di domani, mercoledì 2 marzo, infatti, si apre la prevendita dei tagliandi della semifinale dei play off che valgono la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar.

A beneficiare della possibilità di acquistare in anticipo i biglietti della gara, il 2 e 3 marzo, saranno gli abbonati alla stagione in corso del Palermo e i soci di Amici Rosanero, oltre ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card. Tutti i beneficiari del diritto di prelazione potranno infatti accedere ai canali di vendita, online sul sito Vivaticket.com o presso i punti fisici Vivaticket su tutto il territorio nazionale, e inserire/comunicare uno speciale codice che sbloccherà l’acquisto dei tagliandi in anticipo, nelle giornate del 2 e 3 marzo.

In particolare, gli abbonati del Palermo potranno usare come codice per la prelazione il codice a barre di 16 caratteri che si trova in basso nella tessera dell’abbonamento, sotto l’indicazione del posto abituale (esempio: A012345678912345), e seguire la semplice procedura guidata online o comunicare il suddetto codice all’operatore in caso di acquisto presso un punto fisico.

Ai soci Amici Rosanero basterà invece fare richiesta via mail al direttivo dell’Associazione per ricevere l’apposito codice personale di prelazione, non cedibile e utilizzabile in una sola sessione d’acquisto.

Entrambe le categorie di beneficiari, abbonati del Palermo e Amici Rosanero, potranno acquistare fino un massimo di due biglietti con il proprio codice.

Dal 4 marzo la vendita aperta al pubblico per Italia-Macedonia del Nord

La vendita aperta al pubblico scatterà il 4 marzo. Ecco i prezzi dei biglietti settore, per settore, così come disposto dalla Figc.