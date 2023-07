Calcio a 5 serie A, il primo colpo è Luis Turmena

Archiviata la stagione passata con il raggiungimento dei play off ma con l’eliminazione al primo turno al termine di una regular season piena di alti e bassi, la Meta Catania pensa al futuro. Ed in vista del campionato di serie A 2023-2024, gli etnei sono già al lavoro. Nei giorni il club rossazzurro ha ufficializzato il tecnico Juan Ramon Calvo meglio conosciuto come “Juanra”. Allenatore spagnolo di grande livello, classe 1982, che ha scritto la storia con vittorie, coppe e partecipazioni internazionali del club ungherese della Haladas.

Sulla panchina del team magiaro ha conquistato tre scudetti consecutivi e tre coppe nazionali, senza dimenticare il main round e élite round raggiunti in Champions League nelle ultime due stagioni.

Calvo “Felice della mia scelta”

Queste le parole del neo tecnico della Meta Catania: “Sono molto felice della mia scelta ed è un onore e un grande stimolo per la mia carriera guidare un club così prestigioso in Italia come la Meta Catania. Spero di aiutare il club a svilupparsi e crescere al massimo per ottenere i migliori risultati della sua storia”.

Juanra Calvo è stato da giocatore un simbolo nella Liga spagnola dove ha vinto tutto e con la maglia delle furie rosse della Spagna ha conquistato il titolo Europeo nel 2010.

Bocao confermato

Nelle scorse ore la Meta Catania ha confermato e consolidato l’accordo già siglato lo scorso maggio prima delle gare play off con il brasiliano Bocao.

Un accordo che conferma come il club del presidente Enrico Musumeci non vuole come al solito lasciare nulla al caso e guarda con rinnovata fiducia e ambizione.

Un segnale di tutto rispetto come dicevamo siglato lo scorso anno alla vigilia di gara 1 dei Playoff scudetto disputata contro Napoli e cementato adesso.

Bocao lo scorso anno ha mostrato muscoli, la forza e la dedizione al lavoro, unito ad un senso tattico pazzesco ma soprattutto è stato anche letale sotto porta alzando così l’asticella anche in termini realizzativi. Pilastro della difesa rossazzurra, Bocao ha chiuso la scorsa regular season con 13 reti all’attivo. Per lui, classe 1989, si apre un nuovo capitolo con la maglia rossazzurra della Meta Catania

Luis Turmena approda alla Meta Catania

Primo colpo di mercato della società del presidente Enrico Musumeci per il prossimo campionato. Arriva il brasiliano Luis Felipe Naibo Turmena. Laterale offensivo classe 1991, la scorsa stagione ha vestito la maglia della L84 realizzando 22 reti.

Giocatore che si fa rispettare sotto porta con 134 reti nelle ultime 5 stagioni nel massimo campionato italiano. Abile nell’uno contro uno e con uno spiccato senso del gol. Nella sua esperienza italiana tanti gol ben 102 con la maglia del Napoli dal 2018 al 2022 e tassello fondamentale nella scalata dei partenopei dalla serie B alla serie A.

Nel suo palmares personale 2 promozioni, 1 Coppa Italia Serie A2 e tanti, tantissimi gol: 32 sigilli nel 2018, 29 la stagione successiva e 21 reti nel campionato 2020-21. Fino ad arrivare alle 33 segnature nelle ultime due stagioni in serie A.

Giovanni Pulvirenti rimane in rossazzurro

Conferma anche per Giovanni Pulvirenti. Evento fortemente voluto dalla proprietà etnea che vuole ripagare la costanza e la dedizione oltre alla qualità mostrata dal giocatore nell’ultima stagione conclusa.

Pulvirenti non ha bisogno di presentazioni: Universale difensivo e siciliano doc, ma soprattutto un feeling particolare con la piazza, rapporto forte e di grande spessore tutto confermato dalle 14 reti messe a segno nell’ultima stagione e molte di queste decisive che hanno fatto scoppiare di gioia il PalaCatania. L’uomo della “provvidenza”, dell’ultimo secondo, del non mollare mai.

Classe 1996, Pulvirenti è il classico giocatore che suona in ogni zona del campo, stantuffo inesauribile, abile a ricoprire più ruoli e con un temperamento da vero combattente. Arcigno, veloce e grande senso tattico votato anche alla finalizzazione in porta. Nelle stagioni in serie A una dinamo sul parquet e con 49 reti realizzate tra campionato e Coppa Italia.