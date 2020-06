Lo ha deciso il Questore di Trapani

Il questore di Trapani ha emesso due DASPO della durata di un anno nei confronti di due ultras della frangia Boys.

La decisione fa riferimento a quanto successo lo scorso 3 marzo durante la partita Trapani – Virtus Entella: i due giovani hanno accesso vari fumogeni nel settore della gradinata e ne hanno lanciato un oin campo.

I due tifosi sono stati rintracciati grazie alle indagini della DIGOS, utilizzando le immagini delle telecamere di sicurezza installate nell’impianto.

I due ultras sono stati denunciati per avere creato «un reale e concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica».

Per effetto della decisione del questore di Trapani, i due per un anno non potranno più recarsi allo stadio per assistere alle partite né frequentare le zone limitrofe allo stadio Provinciale in occasione degli incontri di calcio né seguire le partite in trasferta.