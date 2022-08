I francesi arrivati poco fa vincono il Trofeo Tasca d’Almerita

Parla francese la Palermo-Montecarlo 2022. Lady First 3 dello skipper-armatore Jean-Pierre Dreau ha tagliato poco fa, poco prima della mezzanotte, la linea del traguardo vincendo il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita come prima classificata in tempo reale. Il crono, da confermare, si attesta a 2 giorni, 11 ore, 47 minuti e 6 secondi, ovvero 59 ore, 47′ e 6″.

Nella giornata di ieri si è deciso tutto visto che l’imbarcazione transalpina ha rimontato gli austriaci di Sisi che erano stati protagonisti di un bello spunto transitando per primi alle Bocche di Bonifiacio dopo un duello con Carbonita nelle fasi iniziali, subito dopo la partenza dal golfo di Mondello.

Lady First 3 succede ad Arca

Nomen omen, quindi per Lady First 3 che vince la Line of honour della Palermo-Montecarlo 2022 succedendo ad Arca che si aggiudicò la regata della ripartenza in 59 ore 3 minuti ed 8 secondi.

Resiste il record di Esimit Europa 2

Il primato di traversata della Palermo-Montecarlo di Esimit Europa 2 resiste ancora. Nel 2015 il maxi 100 di Igor Simcic ha percorso le 500 miglia marine che separano i punti di partenza ed arrivo in 47 ore, 46 minuti e 48 secondi.

Tonnere de Glen e Carbonita in prossimità d’arrivo

Stanno arrivando a Montecarlo anche i più immediati inseguitori. Primo fra tutti Tonnere de Glen (skipper Dominique Tian), altro scafo francese, veramente vicino al porto del Principato di Monaco. Sul terzo gradino del podio della classifica in tempo reale dovrebbe salire Carbonita degli skipper Paolo Semeraro ed Edoardo Bonanno, prima imbarcazione italiana. Più attardata Sisi di Gerwin Jansen, protagonista della giornata di ieri.

Si attendono tutti gli arrivi anche per stilare la classifica in tempo compensato ad assegnare il Trofeo Angelo Randazzo riservato all’imbarcazione prima nella classifica in tempo compensato.

Palermo-Montecarlo 2022, ritiro per Spirit of Nerina

Ritiro eccellente alla Palermo-Montecarlo 2022: Spirit of Nerina, l’imbarcazione del Club Canottieri Roggero di Lauria è stata costretta al ritiro dalla regata.

Durante una raffica che ha toccato i 25 nodi, si è strappata la randa, la vela principale dello Swan 42. Questo è avvenuto al largo delle Bocche di Bonifacio. Lo skipper Gabriele Bruni e l’equipaggio si sono impegnati al massimo per cercare di riparare il danno e ritornare così in gara alla volta di Montecarlo. Ma le brutte condizioni del mare e il forte vento hanno però impedito di rimediare al danno subito.

Cinque i ritiri alla Palermo-Montecarlo 2022

Sono 6, al momento, i ritiri alla Palermo-Montecarlo 2022. Enalia, Gorilla Gang, Lo Spirito di Stella, Nuova, Solano e, come già accennato, Spirit of Nerina. Sono attese al traguardo, altre 30 imbarcazioni oltre a Lady First 3.