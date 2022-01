Pallamano, serie A1 maschile, missione impossibile in Puglia

Difficile, sulla carta proibitiva, trasferta pugliese per la Teamnetwork Albatro che domani, 29 gennaio, sarà ospite del forte Conversano, terzo in classifica, e campione d’Italia in carica. La sfida, valida per la seconda giornata di ritorno della massima serie nazionale di pallamano maschile, sarà arbitrata da Anastasio e Zappaterreno ed inizierà alle 19.

La formazione blu arancio del presidente Vito Laudani si troverà di fronte ad un altro match difficile dopo quello di sabato scorso in casa col Brixen.

La squadra ha già raggiunto la Puglia e lì svolgerà una breva rifinitura in vista della partita.

Vinci “Andiamo a giocarci la nostra partita”

Il tecnico Peppe Vinci presenta l’incontro che pone la compagine aretusea di fronte ad una delle corazzate del campionato.

“Altro impegno difficile – commenta – andiamo a giocarci la nostra partita provando a mettere in pratica il lavoro svolto in settimana. I ragazzi si stanno allenando con intensità e vedo la voglia di giocarsi il match senza alcuna paura. Dopo Conversano ci attendono due partite altrettanto importanti – conclude il tecnico siracusano – Prima Trieste e poi Rubiera potranno dire già qualcosa per il nostro cammino. La forma è già buona, adesso andiamo a caccia dei risultati”.

Davide contro Golia

Il Conversano è terzo dopo 13 partita con 20 punti, frutto di un cammino fatto di 9 vittorie, 2 pareggi ed altrettante sconfitte. Al Pala San Giacomo, i pugliesi, hanno perso una volta in questa stagione (col Pressano), e sono a caccia dell’intera posta per non perdere contatto dalle prime due posizioni.

L’Albatro, di contro, ha vinto una sola volta in questa stagione, con l’Eppan, ed in trasferta è sempre uscito sconfitto nonostante buone prestazioni. All’andata, giocata lo scorso 18 settembre, il Conversano vinse in trasferta 27-17.

Tarafino “Sfida difficile”

Non pensa al distacco in classifica l’allenatore del Conversano Alessandro Tarafino che sottolinea: “Le partite quest’anno sono tutte insidiose, anche se la classifica si è un po’ spezzata in due. È difficile fare punti anche con squadre come Siracusa che occupano la seconda parte della classifica. Per noi sarà importante trovare conferme e continuità di rendimento e di prestazione. Puntiamo soprattutto a questo”.