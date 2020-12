Lo ha annunciato la Mercedes

Lewis Hamilton , campione del mondo di Formula 1, è risultato positivo al coronavirus.

, campione del mondo di Formula 1, è risultato positivo al coronavirus. Lewis Hamilton ha manifestato sintomi lievi ed è in isolamento.

Lewis Hamilton non correrà il Gran Premio di Sakhir, in Bahrain.

Il campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, salterà il Gran Premio di Sakhir, in Bahrain, previsto per il prossimo week-end, perché è risultato positivo al coronavirus.

Ieri, lunedì 30 novembre, dopo avere manifestato alcuni sintomi lievi e informato sul contatto con un contagiato dal Covid-19 prima dell’arrivo in Bahrain, Hamilton, 35 anni, si è sottoposto a un test che ha confermato la presenza del virus.

La Mercedes ha comunicato che il pilota è «in forma e sta bene» ed è in isolamento così come prescritto dalle linee guida. La Mercedes, quindi, dovrà sostituire Hamilton con uno dei piloti di riserva, ovvero Stoffel Vandoorne ed Esteban Gutierrez.

Per Hamilton sarà il primo Gran Premio a cui non prenderà parte dopo 14 stagioni e il record di 265 partenze consecutive. Il britannico ha già vinto il suo settimo campionato mondiale tre settimane fa in Turchia. Ed è il terzo pilota ad avere contratto il coronavirus in questa stagione dopo Sergio Perez e Lance Stroll di Racing Point.

La Mercedes ha naturalmente augurato al suo campione una «pronta guarigione».