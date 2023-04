Pallamano femminile serie A1, finisce 37-21 per le Arpie

Vittoria larga e qualificazione anticipata ai play off scudetto. Missione compiuta per l’Handball Erice che a Prato supera il Tushe con un netto 37-21 nella nona giornata di ritorno del campionato di serie A1 di pallamano femminile. Le neroverdi rimangono così al terzo posto con 30 punti mantenendo 5 lunghezze di vantaggio sul Cellini Padova, quinto, che ormai non può più raggiungere le siciliane. Al quarto posto si mantengono, invece, le campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol ad una lunghezza di distanza dall’Erice.

Per la seconda volta nella storia, quindi, l’Handball Erice centra la qualificazione alla poule scudetto dopo quella conquistata nella stagione 2020-2021. E vista la conquista della Coppa Italia avvenuta lo scorso febbraio, le Arpie potranno sicuramente dire la loro per il titolo.

Corsa per il terzo posto

Nelle ultime due giornate di campionato la squadra di Margarida Conte dovrà certamente difendersi dagli attacchi del Brixen per mantenere la terza posizione ed avere un accoppiamento meno complicato in semifinale. Ed al ritorno dalla pausa di campionato potrebbe arrivare anche la certezza del terzo posto: il 22 aprile, l’Erice ospiterà il Mezzocorona, terzultimo in classifica, mentre il Brixen affronterà la capolista Jomi Salerno. In caso di concomitanza di vittoria sul Mezzocorona e sconfitta del Brixen in casa col Salerno, le siciliane blinderebbero il terzo posto.

Tutto facile per l’Handball Erice a Prato

La sfida di ieri sera, come si evince dal punteggio di 37-21, è stata a senso unico. L’Handball Erice ha dominato in lungo ed in largo la sfida con la matricola toscana. Già all’intervallo il vantaggio di 10 lunghezze raggiunto ha dato massima sicurezza al sette allenato da Margarida Conte.

Parte subito forte l’Handball Erice con le quattro realizzazioni nei primi tre minuti di gioco ed un parziale di 4-0. Le difese prevalgono sugli attacchi e le ericine allungano al 9’ sul parziale di 6-1. Prato prova a reagire e riduce le distanze ed al 13’ il tabellone dice 7-4 per le siciliane, per poi chiamare successivamente un minuto di sospensione. Erice fatica ad andare a segno, con Conte che chiama un time-out al 19’ sull’11-7 in favore della propria squadra. Nel finale Ekoh e Storozhuk allungano con decisione con il punteggio di 20-10 con il quale le due formazioni vanno al riposo.

Nella ripresa, le ospiti riescono a mantenere la doppia cifra di vantaggio ed al 39’ il parziale dice 24-14. Terenziani è precisa dai sette metri ed Erice gestisce il vantaggio che riprende ad aumentare. Conte vuole mantenere alta la concentrazione e chiama un minuto di sospensione al 48’ sul 29-18. Gorbatsjova allunga con decisione e porta Erice sul 33-18. Il finale poi vede la vittoria di Erice con il risultato finale di 37-21.

Tushe Prato – Ac Life Style Erice, il tabellino

Tushe Prato – Ac Life Style Erice 21-37

Primo tempo: 10-20

Tushe Prato: Svigac 6, Micotti 1, Amerighi, Gurra, Borrini 5, Della Maggiora, Niccolai, Blaj (p), Sandroni 1, Barbieri, Rossi M., Iyamu 3, Rossi V. 2, Ucchino 3, Felet (p), D’Avossa. Allenatore: Valentina Megli

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 3, Benincasa, Landri, Cozzi 1, Iacovello (p), Basolu 1, Pugliara 3, Coppola 7, Ekoh 8, Gorbatsjova 8, Terenziani 2, Farisé 2, Storozhuk 2. Allenatore: Margarida Conte.

Arbitri: Bilel Rhim e Stefano Plotegher.

Serie A1 donne, i risultati della nona di ritorno

Brixen Sudtirol – Teramo 31-24

Mezzocorona – Cassano Magnago 20-19

Cassa Rurale Pontinia – Securfox Ferrara 32-22

Alì Best Espresso Mestrino – Jomi Salerno 28-29

Cellini Padova – Casalgrande Padana 30-20

Tushe Prato – Ac Life Style Erice 21-37

La classifica, Handball Erice terza

Jomi Salerno 37 punti; Cassa Rurale Pontinia 32; Ac Life Style Erice 30; Brixen Sudtirol 29; Cellini Padova 25; Cassano Magnago 22; Casalgrande Padana e Securfox Ferrara 16; Tushe Prato 12; Mezzocorona 11; Alì Best Espresso Mestrino 6; Starmed Tms Teramo 4.