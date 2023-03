Pallamano femminile serie A1, sabato sera può arrivare l’aritmetica

Due punti per conquistare la qualificazione aritmetica ed in anticipo ai play off scudetto. L’Handball Erice affronta la trasferta di Prato con questo imperativo. La sfida, valida per la nona – e terzultima – giornata di ritorno del campionato di serie A1 di pallamano femminile, si gioca sabato 1 aprile alle 21 con diretta su Eleven Sports.it.

I play off scudetto sono vicini per l’Handball Erice che arriva a questo appuntamento al terzo posto con 28 punti, uno in più delle campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol impegnate in casa con la cenerentola Teramo, e con 5 lunghezze di vantaggio sul Cellini Padova, quinta forza del campionato, che riceve il Casalgrande Padana. In caso di successo, indipendentemente dal risultato tra Padova e Casalgrande, le Arpie volerebbero – per la seconda volta nella loro giovane storia – agli spareggi per il tricolore.

Resterebbero infatti due giornate con quattro punti in palio ed il divario non sarebbe più colmabile. Arpie, quindi, ad un passo da un altro risultato importante in questa stagione dopo la vittoria della Coppa Italia ad inizio febbraio.

Coppola “Partita da affrontare al massimo della concentrazione”

Antonella Coppola, pivot delle Arpie, non si fida dell’avversario nonostante la distanza in classifica con le toscane, neopromosse, in zona play out con 12 punti raccolti. I favori dei pronostici sono tutti per le siciliane che all’andata, peraltro, travolsero la matricola per 35-15.

“La trasferta di sabato – dice l’esperta giocatrice neroverde – è da affrontare come ogni gara con massimo impegno e concentrazione. Il nostro obiettivo è consolidare l’accesso ai play off scudetto. È una partita importante perché mancano poche gare prima della conclusione della stagione regolare e per noi rappresenta un’ulteriore occasione di crescita collettiva. Potrebbe essere utile, inoltre, anche per provare nuove soluzioni ed alternative utili in vista dei play off, sia in difesa che attacco. Come squadra stiamo vivendo un buon momento di forma e vogliamo continuare così. Il gruppo è compatto e le motivazioni non mancano, abbiamo tutte le carte in regola per dire la nostra in questa finale del campionato”.

Serie A1, il programma della nona giornata di ritorno

Brixen Sudtirol – Starmed Tms Teramo alle 16.30

Mezzocorona – Cassano Magnago alle 18

Cassa Rurale Pontinia – Securfox Ferrara alle 18

Alì Best Espresso Mestrino – Jomi Salerno alle 18.30

Cellini Padova – Casalgrande Padana alle 20

Tushe Prato – Ac Life Style Erice alle 21

La classifica, Arpie al terzo posto

La classifica aggiornata: Salerno 35 punti; Pontinia 30; Erice 28; Brixen 27; Cellini Padova 23; Cassano 22; Casalgrande e Ferrara 16; Prato 12; Mezzocorona 9; Mestrino 6, Teramo 4.